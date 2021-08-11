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Посягательство на святое или монтаж? ПСЖ "поместил" картину с Месси в Лувр на место Джоконды
Да Винчи был бы в шоке
Amroon
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опубликовала видео, посвященное переходу Лионеля Месси. На одном из кадров ролика можно заметить, что изображение аргентинского исполнителя "помещено" в самый популярный художественный музей мира – парижский Лувр.
Оно "висит" на месте картины "Мона Лиза" авторства известного художника Леонардо да Винчи.
????️????️ #PSGxMESSI— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021
❤️???? pic.twitter.com/E79nUJ0ckD
"Джоконда" – одно из самых известных произведений живописи. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, между 1503 и 1505 годами). Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.
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