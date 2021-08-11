Посягательство на святое или монтаж? ПСЖ "поместил" картину с Месси в Лувр на место Джоконды

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опубликовала видео, посвященное переходу Лионеля Месси. На одном из кадров ролика можно заметить, что изображение аргентинского исполнителя "помещено" в самый популярный художественный музей мира – парижский Лувр.

Читайте также ПСЖ опубликовал третье видео: Месси действительно не заберёт номер у Неймара

Оно "висит" на месте картины "Мона Лиза" авторства известного художника Леонардо да Винчи.

"Джоконда" – одно из самых известных произведений живописи. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, между 1503 и 1505 годами). Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.