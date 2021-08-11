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Посягательство на святое или монтаж? ПСЖ "поместил" картину с Месси в Лувр на место Джоконды

Франция
(2 голосов)

Да Винчи был бы в шоке

Посягательство на святое или монтаж? ПСЖ "поместил" картину с Месси в Лувр на место Джоконды

Amroon

Новина українською

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опубликовала видео, посвященное переходу Лионеля Месси. На одном из кадров ролика можно заметить, что изображение аргентинского исполнителя "помещено" в самый популярный художественный музей мира – парижский Лувр.

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Оно "висит" на месте картины "Мона Лиза" авторства известного художника Леонардо да Винчи.

"Джоконда" – одно из самых известных произведений живописи. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, между 1503 и 1505 годами). Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (2)
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Me vale mierda messi (Portalegre)
11.08.2021 в 13:46
Вже взагалі подуріли.... мессомани трикляті
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romajan (Киев)
11.08.2021 в 12:47
С бородой на картине - вылетый Высоцкий
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