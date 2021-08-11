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Месси: Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. У ПСЖ есть команда, чтобы это сделать

Франция
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(1 голосов)

Лео in da house

Месси: Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. У ПСЖ есть команда, чтобы это сделать

PSG

Новина українською

Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ответил на вопросы журналистов в рамках специальной пресс-конференции.

"Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. В Париже есть команда, чтобы это сделать. Безусловно, нужна удача. Я счастлив быть здесь, все еще хочу побеждать. "ПСЖ" готов бороться на всех фронтах. Благодарю руководство клуба и болельщиков команды за теплый прием. Когда я прилетел в столицу, здесь царило безумие. Это буквально вишенка на торте. Боссы "ПСЖ" вышли на меня сразу после заявления "Барселоны".

"Неймар и Мбаппе? Я очень счастлив, всегда очень круто играть рядом с лучшими игроками мира. Все знают, как я покидал Каталонию, это было непросто, но я доволен, что присоединился к топ-клубу с амбициями. Было бы интересно вернуться в Барселону, сыграть с полными трибунами на стадионе. Это будет немного странно, играть на "Камп Ноу" в футболке другого клуба".

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (3)
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Goleon (Одесса)
11.08.2021 в 13:40
когда Рамос догонит нападающего, а Неймар и Месси задействуют свой прессинг и случится невероятно и Мбаппе попадет в створ ворот, вот тогда все звезды сойдутся) а так сильно уж много шарящихся на поле, интересно что с этим будет делать Почеттино
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Michael-K (Івано-Франківськ)
11.08.2021 в 13:04
Надіюсь одного року вистачить, щоб виграти ЛЧ, а потім назад в Барселону... Мбаппе в Реал і все стане на свої місця, боси клубу заспокояться,амбіції задовільнять і всі будуть довольні...Через рік можуть і Роналду підписати для колекції.
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-1
romajan (Киев)
11.08.2021 в 13:32
Надіюсь = Сподіваюсь
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0


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