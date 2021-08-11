Месси: Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. У ПСЖ есть команда, чтобы это сделать

Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ответил на вопросы журналистов в рамках специальной пресс-конференции.

"Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. В Париже есть команда, чтобы это сделать. Безусловно, нужна удача. Я счастлив быть здесь, все еще хочу побеждать. "ПСЖ" готов бороться на всех фронтах. Благодарю руководство клуба и болельщиков команды за теплый прием. Когда я прилетел в столицу, здесь царило безумие. Это буквально вишенка на торте. Боссы "ПСЖ" вышли на меня сразу после заявления "Барселоны".

"Неймар и Мбаппе? Я очень счастлив, всегда очень круто играть рядом с лучшими игроками мира. Все знают, как я покидал Каталонию, это было непросто, но я доволен, что присоединился к топ-клубу с амбициями. Было бы интересно вернуться в Барселону, сыграть с полными трибунами на стадионе. Это будет немного странно, играть на "Камп Ноу" в футболке другого клуба".