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Президент ПСЖ: Мы подписываем Месси, потому что можем. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке

Франция
(2 голосов)

Также еще раз босс говорит о будущем лидера команды

Президент ПСЖ: Мы подписываем Месси, потому что можем. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи также принял участие в пресс-конференции по представлению Лионеля Месси как игрока команды.

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"Мы знаем правила финансового фэйр-плэй. Мы подписываем Месси, потому что можем это сделать. В противном случае мы бы не пошли на этот шаг. СМИ должны сосредоточить внимание на этом. Кроме того, Лео приносит огромный доход. Это отличный трансфер для клуба, который растет по всем показателям. С "ПСЖ" прогрессирует Лига 1. Другие президенты поблагодарили меня за приезд аргентинца. Влияние Месси невероятно. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке к зарплате (смеется). Очевидно, что мы уважаем правила".

"Мбаппе? Килиан – игрок "ПСЖ". Мы знаем о его будущем все. Он сказал, что хочет играть за конкурентоспособную команду. Более конкурентоспособной команды – не создать. У него нет причин уходить. Он может только остаться".

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В статье: Лионель Месси Лига 1 Нассер Аль-Хелаифи Чемпионат Франции Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (2)
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Me vale mierda messi (Portalegre)
11.08.2021 в 13:37
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Dimka26 (Чернигов)
11.08.2021 в 13:36
можем вопреки финансовому фейр плей?)))
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