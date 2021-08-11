Президент ПСЖ: Мы подписываем Месси, потому что можем. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи также принял участие в пресс-конференции по представлению Лионеля Месси как игрока команды.

"Мы знаем правила финансового фэйр-плэй. Мы подписываем Месси, потому что можем это сделать. В противном случае мы бы не пошли на этот шаг. СМИ должны сосредоточить внимание на этом. Кроме того, Лео приносит огромный доход. Это отличный трансфер для клуба, который растет по всем показателям. С "ПСЖ" прогрессирует Лига 1. Другие президенты поблагодарили меня за приезд аргентинца. Влияние Месси невероятно. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке к зарплате (смеется). Очевидно, что мы уважаем правила".