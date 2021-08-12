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Серхио Рамос предлагал Месси и семье Лионеля остановиться у него дома

Франция
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Топор войны зарыт

Серхио Рамос предлагал Месси и семье Лионеля остановиться у него дома

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос предлагал новому нападающему французского гранда Лионелю Месси остановиться у него дома. Приводит слова испанца AS со ссылкой на El Pais.

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"Если ты и твоя семья предпочитаете жить в доме, а не в отеле, то можете остановиться в моем".

Напомним, Рамос выступал за мадридский "Реал" с 2005-го по 2021 год. Месси всю карьеру играл за каталонскую "Барселону" с 2003-го по 2021 год. 10 августа Лео заключил контракт с "Пари Сен-Жермен" (на 2 сезона с опцией продления еще на один).

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
AS.com

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