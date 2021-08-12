Планы на 2022-й. Пари Сен-Жермен собирается подписать Роналду как замену Мбаппе

По информации AS, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в курсе, что форвард Килиан Мбаппе не подпишет новый контракт с французским клубом. "ПСЖ" не отпустит нападающего в "Реал" до лета 2022 года, когда срок его контракта истечет.

Как сообщает источник, Мбаппе в составе "ПСЖ" заменит нападающий Криштиану Роналду, срок трудового договора португальца с "Ювентусом" истекает следующим летом.

Аль-Хелаифи всегда мечтал, чтобы Роналду, Неймар и Месси играли в парижском гранде. Планируется, что португалец, которому к моменту переезда будет 37 лет, подпишет соглашение на 2 года. После этапа в столице Франции Криштиану поедет в США или в Катар.