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Планы на 2022-й. Пари Сен-Жермен собирается подписать Роналду как замену Мбаппе

Франция
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(7 голосов)

Килиан хочет в Мадрид

Планы на 2022-й. Пари Сен-Жермен собирается подписать Роналду как замену Мбаппе

AS

Новина українською

По информации AS, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи в курсе, что форвард Килиан Мбаппе не подпишет новый контракт с французским клубом. "ПСЖ" не отпустит нападающего в "Реал" до лета 2022 года, когда срок его контракта истечет.

Как сообщает источник, Мбаппе в составе "ПСЖ" заменит нападающий Криштиану Роналду, срок трудового договора португальца с "Ювентусом" истекает следующим летом.

Аль-Хелаифи всегда мечтал, чтобы Роналду, Неймар и Месси играли в парижском гранде. Планируется, что португалец, которому к моменту переезда будет 37 лет, подпишет соглашение на 2 года. После этапа в столице Франции Криштиану поедет в США или в Катар.

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В статье: Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
AS

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Комментарии (11)
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Romerik (YNWA)
12.08.2021 в 12:51
И ведь это было бы идеальное трио старичков, где никто ничьё место не занимал. Интересно б на это посмотреть....
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 12:33
Панове НОВИНА: КРІШТІАНО РОНАЛДО порівнявся за кількістю голів в ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ! з чехословаком Йозефом Біцаном (в обох по 759 голів!), третім йде КОРОЛЬ ФУТБОЛУ - ПЕЛЕ - 757 голів!!! НАЙКРАЩОМУ ФУТБОЛІСТУ СВІТУ КРІШТІАНО РОНАЛДО залишився лише один точний удар, аби ВСТАНОВИТИ РЕКОРД ГОЛІВ В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ!!!
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+5
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 12:35
Палай-Палає-Палатиме шепетівська райПСИХпалата розірвані пукани хитрожопих ЕКС-барсоглорів-мееессооозбооченців
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+5
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 12:40
Лише ОДИН НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ СВІТУ КРІШТІАНО РОНАЛДО - увійде в історію футболу ЯК І ОФІЦІЙНИЙ РЕКОРДсмен!!! Доречі, ви мабуть поставитесь питанням а що ж 34-річний егоїстичний пенсіонер-мажор на дешевих понтах ЛеоМессіGoldenDILDO з НАГРАНОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ 555+++ до Барселони - де ж це він а Мессі й близько немає (навіть у ТОП-3) серед НАЙкращих на ПАНТЕОНІ НАЙКРАЩИХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+5
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 12:26
Новина для усіх (І до Редакції зауваження- остання новина про КРІШТІАНО РОНАЛДО датується 1-2 серпня (Можливо вже ГОДІ новин про допінгованого мажора ЛеоМессі - Мессі ще не покакав - вже Мессі на підході - Мессі какнув...) і то це було у новині одне речення в якому зазначалося що він (CR7) приїхав до стану Ювентусу - і навіть на цю новину (неконкретну) все дно висрався шепетівський шизопсих darian clark
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+5
0
Dr. House (Поділля)
12.08.2021 в 12:12
Будет прикольно. Сборная пенсионеров: Рамос, Месси, КР))). А когнитивный диссонанс полностью накроет шизоАленя
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
12.08.2021 в 12:15
Хана монреальському оленю....
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
12.08.2021 в 12:21
Уявляю собі:"Мессі пасує на Роналду, який забиває в порожні ворота"... монреальського оленя тримало б Шість санітарів...а то й Сім....
+5
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
12.08.2021 в 12:20
))) Хлопці - ви бачили, як підгорає у шепетівського шизопсиха дуріана
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+7
0
alexfc (Киев)
12.08.2021 в 12:37
Если соберуть всех пенсионеров. То ничего хорошего с этого не выйдет. Любая быстрая команда среднего уровня их разорвет. Только что будет прикольно)
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0
0
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Maxam (Чернівці)
12.08.2021 в 11:58
Шейхи играются в реальности как будто в карьеру в ФИФЕ.
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+2
0


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