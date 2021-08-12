Месси: Когда папа начал переговоры с Леонардо, Неймар уже обо всем знал

Нападающий Лионель Месси рассказал в интервью, как футболисты "ПСЖ" узнали о его переезде в столицу Франции.

"Мой отец вернулся домой. Он был с Лапортой весь вечер. После возвращения он рассказал мне о неутешительных итогах переговоров, я почувствовал себя очень подавленным. Затем мне пришлось подготовиться, чтобы рассказать об этом моей жене. Мы заплакали, но должны были рассказать детям. Важно было правильно преподнести это им. Тьяго мог бы замкнуться, однако, мне кажется, что сейчас ему все нравится. Но я хорошо знаю сына, он страдает внутри, не показывает эмоции".