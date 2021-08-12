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Месси: Когда папа начал переговоры с Леонардо, Неймар уже обо всем знал

Франция
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Лео на связи

Месси: Когда папа начал переговоры с Леонардо, Неймар уже обо всем знал

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий Лионель Месси рассказал в интервью, как футболисты "ПСЖ" узнали о его переезде в столицу Франции.

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"Мой отец вернулся домой. Он был с Лапортой весь вечер. После возвращения он рассказал мне о неутешительных итогах переговоров, я почувствовал себя очень подавленным. Затем мне пришлось подготовиться, чтобы рассказать об этом моей жене. Мы заплакали, но должны были рассказать детям. Важно было правильно преподнести это им. Тьяго мог бы замкнуться, однако, мне кажется, что сейчас ему все нравится. Но я хорошо знаю сына, он страдает внутри, не показывает эмоции".

"Когда папа начал переговоры с Леонардо, Неймар уже обо всем знал, ведь я начал обсуждать с ним этот вопрос. Еще я сообщил аргентинцам Ди Марии и Паредесу, что существует вероятность перехода, и я ее изучаю. Мы обсуждали все дальнейшие шаги, они спрашивали у меня, что происходит, просто чтобы подтвердить, приеду я или нет".

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Football Espana

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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.08.2021 в 12:50
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