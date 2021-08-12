  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси приступил к тренировкам с ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси приступил к тренировкам с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Лионель готовится к предстоящему матчу со Страсбургом

Месси приступил к тренировкам с ПСЖ

Фото: si.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси приступил к тренировкам с новым клубом. Соответствующий ролик появился в "инстаграме" парижской команды.

Ранее 34-летний аргентинец попросил включить его в состав команды на матч 2-го тура чемпионата Франции со "Страсбургом", который пройдёт в Париже 14 августа. Тренерский штаб предпочёл бы, чтобы Лео для начала набрал форму после отпуска, но окончательное решение ещё не принято.

10 августа, Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2021 в 15:43
Конечно, Месси, под овации трибун, выйдет на замену во втором тайме. Иначе логики нет никакой в том, чтобы не дать ему хотя бы минут 20. Дело в том, что после этого матча у Катар Сен Жермен два гостевых матча, после чего будет перерыв на игры сборных команд. ЛЕО МЕССИ 7 ЗМ !!! P.S. Клетка, начинай вибрировать... Или у вас там в психушке сонный час?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...