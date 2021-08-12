Месси приступил к тренировкам с ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси приступил к тренировкам с новым клубом. Соответствующий ролик появился в "инстаграме" парижской команды.

Ранее 34-летний аргентинец попросил включить его в состав команды на матч 2-го тура чемпионата Франции со "Страсбургом", который пройдёт в Париже 14 августа. Тренерский штаб предпочёл бы, чтобы Лео для начала набрал форму после отпуска, но окончательное решение ещё не принято.

10 августа, Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.