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"Добро пожаловать в Париж". Мбаппе поприветствовал Месси
Французский форвард рад, что сможет сыграть вместе с Лео
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал пост в "Инстаграме" после перехода в команду бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Добро пожаловать в Париж, Лео", — написал Мбаппе под совместными фотографиями с аргентинцем.
10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года.
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12.08.2021 в 17:46
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