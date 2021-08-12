"Добро пожаловать в Париж". Мбаппе поприветствовал Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал пост в "Инстаграме" после перехода в команду бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Добро пожаловать в Париж, Лео", — написал Мбаппе под совместными фотографиями с аргентинцем.

10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года.