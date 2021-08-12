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"Добро пожаловать в Париж". Мбаппе поприветствовал Месси

Франция
(2 голосов)

Французский форвард рад, что сможет сыграть вместе с Лео

"Добро пожаловать в Париж". Мбаппе поприветствовал Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе опубликовал пост в "Инстаграме" после перехода в команду бывшего форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Добро пожаловать в Париж, Лео", — написал Мбаппе под совместными фотографиями с аргентинцем.

10 августа Месси заключил с "ПСЖ" контракт, рассчитанный на два года.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
12.08.2021 в 17:46
А Икарди то как рад. ))
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