Месси: Моя позиция на поле в ПСЖ? Я понятия не имею, это проблема Почеттино

Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси дал интервью журналистам El País.

"Когда начались переговоры с "ПСЖ", мне позвонил Маурисио Почеттино. Я спросил его, в чем идея, и он сказал мне, что очень доволен, ждет меня в Париже. Однако в тот день мы не говорили о тактике. Позиция? Я понятия не имею, это уже проблема Почеттино. Он найдет способ. В конце концов, мы все адаптируемся".