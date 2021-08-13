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Месси: Моя позиция на поле в ПСЖ? Я понятия не имею, это проблема Почеттино
Маурисио, где будешь использовать Лео?
Getty Images / Global Images Ukraine
Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси дал интервью журналистам El País.
"Когда начались переговоры с "ПСЖ", мне позвонил Маурисио Почеттино. Я спросил его, в чем идея, и он сказал мне, что очень доволен, ждет меня в Париже. Однако в тот день мы не говорили о тактике. Позиция? Я понятия не имею, это уже проблема Почеттино. Он найдет способ. В конце концов, мы все адаптируемся".
"Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Я пришел в идеальную команду для достижения этой цели. В нашей раздевалке собраны лучшие футболисты мира. Я пришел в команду, которая практически готова. Даже без трансферов, которые осуществились этим летом, "ПСЖ" много раз был близок к победе в Лиге чемпионов в последние годы".
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