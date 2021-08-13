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Месси: Моя позиция на поле в ПСЖ? Я понятия не имею, это проблема Почеттино

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Маурисио, где будешь использовать Лео?

Месси: Моя позиция на поле в ПСЖ? Я понятия не имею, это проблема Почеттино

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси дал интервью журналистам El País.

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"Когда начались переговоры с "ПСЖ", мне позвонил Маурисио Почеттино. Я спросил его, в чем идея, и он сказал мне, что очень доволен, ждет меня в Париже. Однако в тот день мы не говорили о тактике. Позиция? Я понятия не имею, это уже проблема Почеттино. Он найдет способ. В конце концов, мы все адаптируемся".

"Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Я пришел в идеальную команду для достижения этой цели. В нашей раздевалке собраны лучшие футболисты мира. Я пришел в команду, которая практически готова. Даже без трансферов, которые осуществились этим летом, "ПСЖ" много раз был близок к победе в Лиге чемпионов в последние годы".

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
El Pais

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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
13.08.2021 в 12:00
Ще секунди не зіграв ,а вже хамить.
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0
-1
Ol-g (Одесса)
13.08.2021 в 11:58
Ну, Роналду тоже так говорил. Посмотрим.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
13.08.2021 в 11:52
Или опорником, или третьем вратарем
Ответить
0
0


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