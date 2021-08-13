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Французский Камп Ноу? Руководство ПСЖ может расширить Парк де Пренс после прихода Месси

Франция
(1 голосов)

Влияние аргентинца просто колоссально

Французский Камп Ноу? Руководство ПСЖ может расширить Парк де Пренс после прихода Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Все билеты на предстоящий в субботу домашний для "ПСЖ" матч чемпионата Франции против "Страсбура" были очень быстро раскуплены. Перекупщики сейчас даже наживаются на фанатах парижан, предлагая им билеты за баснословную тысячу евро.

Забавно, что Месси не сыграет в этом поединке, перед началом встречи на арене состоится лишь презентация Лео для болельщиков.

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Стадион "Парк де Пренс" рассчитан на 48 тысяч мест. По информации французских СМИ, домашние матчи "ПСЖ" теперь могло бы посещать до 100 тысяч зрителей (аналогично "Камп Ноу"). Расширение вместимости стадиона – технически непростая задача ввиду расположения арены над туннелем парижской кольцевой дороги. Тем не менее, возможно углубление газона, это поможет создать несколько дополнительных рядов на трибунах. Мэрия Парижа положительно относится к данной инициативе боссов "ПСЖ", однако до 60 000 мест.

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В статье: Лионель Месси Парк де Пренс (Париж) Пари Сен-Жермен (Париж) Парк де Пренс
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (3)
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andinho (Lviv)
13.08.2021 в 14:19
А чому б ПСЖ не грати топові матчі чемпіонату і ЛЧ на СТАД ДЕ ФРАНС - там місткість 80 тис.
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Serega1111 (Киев)
13.08.2021 в 13:31
Интересно, все ли фанаты ПСЖ рады как один этому переходу? Может кто в курсе...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.08.2021 в 14:01
А что, у этого клуба без родословной и без истории есть фанаты?7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
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0
0


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