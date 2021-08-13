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Французский Камп Ноу? Руководство ПСЖ может расширить Парк де Пренс после прихода Месси
Влияние аргентинца просто колоссально
Getty Images / Global Images Ukraine
Все билеты на предстоящий в субботу домашний для "ПСЖ" матч чемпионата Франции против "Страсбура" были очень быстро раскуплены. Перекупщики сейчас даже наживаются на фанатах парижан, предлагая им билеты за баснословную тысячу евро.
Забавно, что Месси не сыграет в этом поединке, перед началом встречи на арене состоится лишь презентация Лео для болельщиков.
Стадион "Парк де Пренс" рассчитан на 48 тысяч мест. По информации французских СМИ, домашние матчи "ПСЖ" теперь могло бы посещать до 100 тысяч зрителей (аналогично "Камп Ноу"). Расширение вместимости стадиона – технически непростая задача ввиду расположения арены над туннелем парижской кольцевой дороги. Тем не менее, возможно углубление газона, это поможет создать несколько дополнительных рядов на трибунах. Мэрия Парижа положительно относится к данной инициативе боссов "ПСЖ", однако до 60 000 мест.
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