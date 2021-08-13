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Лорьян – Монако 1:0. Очередная неудача монегасков перед Шахтёром

Франция
(1 голосов)

Княжий коллектив не впечатляет

Лорьян – Монако 1:0. Очередная неудача монегасков перед Шахтёром

Фото: ICON Sport, автор неизвестен

Новина українською

Лига 1, второй тур. Лорьян, “Стад дю Мустуар”

“Лорьян” – “Монако” 1:0

Гол: Моффи (31, пен)

Лорьян”: Нарди – Морель, Лапорт, Мендес – ле Гофф, Абергель, Лемуан (Бурле, 85), Монкондюи (Фе, 68) – Лорьянте (Хэмел, 84), Моффи (Грбик, 84)

Монако”: Нюбель – Павлович, Дисаси, Сидибе – Якобс (Кайо Энрике, 57), Тчуамени, Лукас (Головин, 57), Желсон (Фабрегас, 68) – Фолланд, Боаду (Бен Йеддер, 57), Диоп (Диатта, 68)

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В статье: Лорьян Монако
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Комментарии (1)
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hromik1973 (тернополь)
14.08.2021 в 00:09
Дай Бог не остання!!!
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