Франция
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Лорьян – Монако 1:0. Очередная неудача монегасков перед Шахтёром
Княжий коллектив не впечатляет
Фото: ICON Sport, автор неизвестен
Лига 1, второй тур. Лорьян, “Стад дю Мустуар”
“Лорьян” – “Монако” 1:0
Гол: Моффи (31, пен)
“Лорьян”: Нарди – Морель, Лапорт, Мендес – ле Гофф, Абергель, Лемуан (Бурле, 85), Монкондюи (Фе, 68) – Лорьянте (Хэмел, 84), Моффи (Грбик, 84)
“Монако”: Нюбель – Павлович, Дисаси, Сидибе – Якобс (Кайо Энрике, 57), Тчуамени, Лукас (Головин, 57), Желсон (Фабрегас, 68) – Фолланд, Боаду (Бен Йеддер, 57), Диоп (Диатта, 68)
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Комментарии (1)
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hromik1973 (тернополь)
14.08.2021 в 00:09
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