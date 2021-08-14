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Лига 1. Лилль – Ницца 0:4. Чемпион уничтожен своим бывшим тренером
Кристоф Галтье надавил на все слабые точки “догов”
Фото – RMC Sport, автор неизвестен
Лига 1, 2-й тур
Лилль, "Пьер Моруа"
"Лилль" – "Ницца" 0:4
Голы: Дольберг (1, 64), Будауи (5), Гуири (45+4, пен)
"Лилль": Жардин - Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Языджи (Онана, 65), Андре, Веа (Лихаджи, 64) – Йылмаз, Иконе (Дэвид, 46)
"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Атталь (Лотомба, 67) – Клюйверт (Камара, 73), Лемина (Тюрам-Ульен, 74), Росарио, Будауи (Маоллида, 57) – Гуири, Дольберг (Ндойе, 66)
Предупреждения: Челик (35), Андре (45+3), Языджи (56) – Атталь (21)
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