  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Лилль – Ницца 0:4. Чемпион уничтожен своим бывшим тренером
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Лилль – Ницца 0:4. Чемпион уничтожен своим бывшим тренером

Франция
(2 голосов)

Кристоф Галтье надавил на все слабые точки “догов”

Лига 1. Лилль – Ницца 0:4. Чемпион уничтожен своим бывшим тренером

Фото – RMC Sport, автор неизвестен

Новина українською

Лига 1, 2-й тур

Лилль, "Пьер Моруа"

"Лилль" – "Ницца" 0:4

Голы: Дольберг (1, 64), Будауи (5), Гуири (45+4, пен)

"Лилль": Жардин - Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Бамба, Языджи (Онана, 65), Андре, Веа (Лихаджи, 64) – Йылмаз, Иконе (Дэвид, 46)

"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Атталь (Лотомба, 67) – Клюйверт (Камара, 73), Лемина (Тюрам-Ульен, 74), Росарио, Будауи (Маоллида, 57) – Гуири, Дольберг (Ндойе, 66)

Предупреждения: Челик (35), Андре (45+3), Языджи (56) – Атталь (21)

Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...