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Монзуль непреклонна. ВИДЕО, как арбитр удалила двух игроков Днепра-1 в матче с Десной

Франция
(1 голосов)

Первого за грубость, второго - за разговоры

Монзуль непреклонна. ВИДЕО, как арбитр удалила двух игроков Днепра-1 в матче с Десной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" доигрывал матч против "Десны" вдевятером. Сначала со знаком минус отличился Франциско Ди Франко. В первом тайме он заработал желтую, а на 59-й минуте - повторное предупреждение за неудачный подкат против Домбровского.

А на 75-й минуте свою команду подвел Александр Пихаленок. Он решил рассказать Екатерине Монзуль, как нужно судить и увидел перед собой желтый свет. Пихаленку этого было мало и он еще бросил арбитру какую-то фразу. Монзуль терпеть не стала и сразу показала красную (здесь нужно будет смотреть протокол, как будет записано это удаление - две желтых, или все же прямая красная. В случае прямой красной эпизод будет рассматривать КДК).

Отметим, что играя в меньшинстве "Днепр-1" сумел отыграться - классный гол удался Артему Довбику (ВИДЕО здесь >>>). Однако в итоге "Десна" победила 2: 1.

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В статье: Александр Пихаленок Екатерина Монзуль СК Днепр-1 Франциско Ди Франко
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Комментарии (4)
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chicago (chicago)
14.08.2021 в 22:18
психологічно неврівноважена подруга
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0
0
vgolovan (полтава)
14.08.2021 в 22:11
может она и шалава - свидетелем не был а вот что позорит наш футбол - это факт
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0
-1
kazimko. vasiliy (Київ)
14.08.2021 в 22:11
Наших горе- суддів нічому не навчив досвід роботи суддів на чемпіанаті 2020,котрі давали футболістам ГРАТИ,де судді були мало помічені. А наші ,вважають,що вони головні на полі. Ну а катька завжди це підкреслює і головне ,що вона злопамятна і дуже "любить" деякі команди і Дніпро в цьому списку,да і ДК також.
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0
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
14.08.2021 в 22:07
главная шалава чемпионата
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+1
-2


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