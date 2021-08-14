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ПСЖ официально представил летних новичков
Клуб получил невероятное пополнение
ФК ПСЖ/Автор невідомий
"ПСЖ" провел презентацию новичков команды перед домашним матчем 2-го тура чемпионата Франции против "Страсбура". Это состоялось на стадионе "Парк де Пренс".
На поле арены поочередно вышли Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Джорджиньо Вайналдум и Ашраф Хакими.
Lionel Messi is presented to the PSG fans ????— ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021
(via @PSG_English) pic.twitter.com/AtIE1o9pUg
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Источник:Твиттер ФК "ПСЖ"
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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.08.2021 в 22:36
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