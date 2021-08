ПСЖ официально представил летних новичков

"ПСЖ" провел презентацию новичков команды перед домашним матчем 2-го тура чемпионата Франции против "Страсбура". Это состоялось на стадионе "Парк де Пренс".

На поле арены поочередно вышли Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Джорджиньо Вайналдум и Ашраф Хакими.

Lionel Messi is presented to the PSG fans ????



(via @PSG_English) pic.twitter.com/AtIE1o9pUg