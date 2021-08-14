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ПСЖ официально представил летних новичков

Франция
(2 голосов)

Клуб получил невероятное пополнение

ПСЖ официально представил летних новичков

ФК ПСЖ/Автор невідомий

Новина українською

"ПСЖ" провел презентацию новичков команды перед домашним матчем 2-го тура чемпионата Франции против "Страсбура". Это состоялось на стадионе "Парк де Пренс".

На поле арены поочередно вышли Лионель Месси, Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Джорджиньо Вайналдум и Ашраф Хакими.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Жоржиньо Вейналдум Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Ашраф Хакими
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Источник:
Твиттер ФК "ПСЖ"

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.08.2021 в 22:36
А чому відразу другого, перший тур коли був?
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