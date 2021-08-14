Лига 1. ПСЖ – Страсбур 4:2. Справились и без Месси с Неймаром

Лига 1, 2-й тур

Париж, "Стад де Пренс"

ПСЖ – "Страсбур" 4:2

Голы: Икарди (3), Мбаппе (25), Дракслер (27), Сарабия (86) – Гамейро (53), Ажорк (64)

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Керер, Хакими – Вейналдум (Рафинья, 88), Эррера, Эбимбе (Данилу, 60) – Мбаппе, Икарди (Калимуэндо, 88), Дракслер (Сарабия, 71)

"Страсбур": Зельс – Лиэнар, Джику, Сиссоко, Перрен, Филя (Каси, 63) – Белльгард, Прчич (Сиби, 77), Ахолу (Томассон, 42) – Гамейро (Уорис, 76), Ажорк (Диалло, 76)

Предупреждения: Эбимбе (51) – Филя (60), Джику (80)

Удаление: Джику (81, вторая жёлтая)

“Пари Сен-Жермен” сегодня представил своих новых галактикос: Месси и Рамос радостно махали поклонникам на “Парк де Пренс”, да так, что полностью затмили Доннарумму, Вейналдума и Хакими. Из всех них лишь последние два смогли принять участие в игре, но представление новых звёзд явно пошло на пользу – ПСЖ выдал неимоверные 30 минут, явно пытаясь впечатлить своих новых одноклубников.

В первые полчаса Париж решил исход встречи, забив трижды. Первым себя взялся проявлять Мауро Икарди. Аргентинский поучер замкнул классный навес Диалло с фланга головой, с самого старта начав работать над индульгенцией перед Лео Месси. Активно метил территорию и Мбаппе, слухи об отъезде которого в “Реал” всё никак не угомонятся. Килиан сначала забил сам (не без помощи рикошета от Ажорка), а потом и организовав гол для Дракслера.

После яркого первого тайма Париж откровенно расслабился. Уже на старте второй половины экс-форвард ПСЖ Кевин Гамейро вернул свою бывшую команду из анабиоза, замкнув головой подачу Томассона. Хозяева всё ещё медлили с пробуждением, как их наказал Ажорк, на этот раз забив уже в чужие ворота. Таргентмен нанёс сложнейший удар головой с метров 10, оставив не у дел Кейлора Наваса.

Попытки камбека “Страсбура” оборвал их защитник Александер Джику, на ровном месте словив две карточки за минуту и покинув поле. Мбаппе вновь включился, оббежал всех по левому краю и свёл свежего Сарабию с пустыми воротами – 4:2.

Ждём дебюта Месси и Рамоса за новый клуб, а пока Париж набирает очередные три очка и выходит в лидеры Лиги 1.