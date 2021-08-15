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Месси пока присматривается. ПСЖ - Страсбур 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча ПСЖ - Страсбур, чемпионат Франции, 14.08.2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча второго тура чемпионата Франции между ПСЖ и Страсбуром. Уже к середине первого тайма счет был 3:0. Но после перерыва подопечные Почеттино расслабились и позволили сопернику сократить отставание до минимума. Впрочем, последнее слово было за парижанами. Лионель Месси за игрой наблюдал с трибун.
Лига 1, 2-й тур
Париж, "Стад де Пренс"
ПСЖ - "Страсбур" 4:2
Голы: Икарди (3), Мбаппе (25), Дракслер (27), Сарабия (86) - Гамейро (53), Ажорк (64)
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