Месси пока присматривается. ПСЖ - Страсбур 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура чемпионата Франции между ПСЖ и Страсбуром. Уже к середине первого тайма счет был 3:0. Но после перерыва подопечные Почеттино расслабились и позволили сопернику сократить отставание до минимума. Впрочем, последнее слово было за парижанами. Лионель Месси за игрой наблюдал с трибун.

Лига 1, 2-й тур

Париж, "Стад де Пренс"

ПСЖ - "Страсбур" 4:2

Голы: Икарди (3), Мбаппе (25), Дракслер (27), Сарабия (86) - Гамейро (53), Ажорк (64)