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Лига 1. Весёлая перестрелка Реймса и Монпелье, первая победа Ренна
Во Франции продолжается второй тур Лиги 1
Лига 1, 2-й тур
Реймс, "Огюст Делон"
"Реймс" – "Монпелье" 3:3
Голы: Кассама (7, 26), Кеббаль (82) – Козза (5), Делор (38), Лаборд (43)
Зрители на "Огюст Делон" наверняка не пожалели, что пришли на матч, несмотря на итоговый результат. "Реймс" и "Монпелье" начали с места в карьер, ведь уже на пятой минуте Козза вывел гостей вперёд. Кассама через две минуты счёт сравнял, а ещё через 20 и вовсе вывел своих вперёд, оформив дубль. Но тут в дело вступила одна из сильнейших связок Лиги 1 Делор-Лаборд. До перерыва дуэт форвардов забили по мячу. Лаборд и вовсе забил пяткой. Во второй половине "Монпелье" откровенно засел в обороне, и под конец Кеббаль их за это наказал, вырвав ничью.
Нант, "Божуар"
"Нант" – "Мец" 2:0
Голы: Коло Муани (12), Блас (49)
"Нант" в невероятной манере спасся в концовке прошлого сезона, выдав безумный весенний отрезок. В новой кампании команда Антуана Комбуаре решила не сбавлять обороты: вслед за ничьей с "Монако" (1:1) в первом туре "канарейки" взяли три очка в домашнем матче против "Меца". На старте первого тайма отметился Коло Муани, а сразу после перерыва преимущество в счёте обеспечил Блас.
Клермон-Ферран, "Габриэль Монпье"
"Клермон" – "Труа" 2:0
Голы: Байо (53, 65)
Удаление: Каборе (33, гости)
Новички Лиги 1 "Клермон" и "Труа" оправдали ожидания, выдав крайне напряженный и крайне закрытый очный поединок. На 33-й минуте нервы не выдержали у защитника гостей Каборе, заработавшего удаление. Играя в большинстве, "Клермону" таки удалось дожать соперника и добыть вторую победу кряду. Байо оформил дубль во второй половине. Теперь новички гордо делят первую строчку таблицы вместе с "Анже" и ПСЖ.
Брест, "Стад Франсис Ле Бле"
"Брест" – "Ренн" 0:1
Гол: Гирасси (84)
"Ренну" тоже удалось добыть первую победу в сезоне. После непросто ничьей с "Лансом" в прошлом туре, "красно-чёрные" всю игру доминировали в матче с "Брестом", но долгожданный гол сумели забить только в последние 10 минут. Победу своей команде принёс Серу Гирасси.
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