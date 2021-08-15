Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Марсель упустил верный шанс подняться в число лидеров
“Провансальцы” потеряли перевес в два гола
Фото – RMC Sport, автор неизвестен
Лига 1, 2-й тур
Марсель, “Велодром”
“Марсель” – “Бордо” 2:2
Голы: Ундер (34), Пайет (41) – Пембеле (51), Уден (57)
“Марсель”: Манданда – Перес, Балерди, Салиба – Гуйе, Камара – Фуэнте, Жерсон (Ронжье, 72), Гендузи (Бенедетто, 65), Ундер (Радончич, 73) – Пайет
“Бордо”: Костиль – Мангаш, Косьельни, Кватенг – Менса, Башич (Адли, 68), Отавио, Сиссоко (Пардо, 85), Мешер (Пембеле, 46) – Йы Чжо (Мара, 85), Калу (Уден, 14)
Предупреждения: Балерди (73), Салиба (90+2) – Кватенг (30), Отавио (84)
Удаление: Балерди (88, прямая нога)
“Марсель” не использовал верную возможность набрать три очка, упустив преимущество в два мяча по ходу игры с “Бордо”. Очередные качели в игре “провансальцев”, которые на этот раз закончились потерей пунктов. Порой складывается впечатление, что коллектив Хорхе Сампаоли не в состоянии стабильно отыграть даже 90 минут одного взятого матча.
В первом туре “Марсель” вырвал победу у “Монпелье”, проиграв первый тайм 0:2. Но затем Ундер и Пайет организовали три ответных мяча во второй половине встречи. Сегодня на “Велодроме” они уже сами вели 2:0 к перерыву, а отличились, само собой, Ундер и Пайет. Но потом “провансальцев” словно подменили, хотя стоит отметить и грамотные тактические и кадровые перестановки от экс-тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича. Как блестяще работали его замены на минувшем Евро помнят все, но тут 58-летний специалист превзошёл себя. Пембеле отыграл один мяч, едва появившись на поле, а вскоре забил и Уден, появившийся из-за травмы Калу.
Последний полчаса при равном счёте “Бордо” серьёзно присел к воротам, владея мячом лишь четверть игрового времени, но “Марсель” не сумел организовать реального давления, а в концовке и вовсе едва не уступил, но Уден сплоховал с приёмом в острой ситуации.
Популярное сейчас
- Роналду может покинуть Ювентус
- Ньюкасл - Вест Хэм 2:4. Подопечные Мойеса добывают волевую победу
- Источник: Петраков будет представлен тренером сборной Украины 17-го августа
- Серхио Рамос предлагал Месси и семье Лионеля остановиться у него дома
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Умер легендарный форвард Баварии и сборной Германии Герд Мюллер
Новости по теме
- 12:30 Зарубежные Счастливый день для французского футбола: сегодня день рождения отмечают Зидан, Виейра и Тигана
- 06:40 Зарубежные Лион пролетел мимо ЛЧ, Ренн отправится в Лигу Конференций, Нант ждёт стыков. Итоговая таблица Лиги 1
- 23:59 Зарубежные Лига 1. Лион упустил возможность попасть в ЛЧ, Нант сыграет в плей-офф за право остаться