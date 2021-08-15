Лига 1. Марсель упустил верный шанс подняться в число лидеров

Лига 1, 2-й тур

Марсель, “Велодром”

“Марсель” – “Бордо” 2:2

Голы: Ундер (34), Пайет (41) – Пембеле (51), Уден (57)

“Марсель”: Манданда – Перес, Балерди, Салиба – Гуйе, Камара – Фуэнте, Жерсон (Ронжье, 72), Гендузи (Бенедетто, 65), Ундер (Радончич, 73) – Пайет

“Бордо”: Костиль – Мангаш, Косьельни, Кватенг – Менса, Башич (Адли, 68), Отавио, Сиссоко (Пардо, 85), Мешер (Пембеле, 46) – Йы Чжо (Мара, 85), Калу (Уден, 14)

Предупреждения: Балерди (73), Салиба (90+2) – Кватенг (30), Отавио (84)

Удаление: Балерди (88, прямая нога)

“Марсель” не использовал верную возможность набрать три очка, упустив преимущество в два мяча по ходу игры с “Бордо”. Очередные качели в игре “провансальцев”, которые на этот раз закончились потерей пунктов. Порой складывается впечатление, что коллектив Хорхе Сампаоли не в состоянии стабильно отыграть даже 90 минут одного взятого матча.

В первом туре “Марсель” вырвал победу у “Монпелье”, проиграв первый тайм 0:2. Но затем Ундер и Пайет организовали три ответных мяча во второй половине встречи. Сегодня на “Велодроме” они уже сами вели 2:0 к перерыву, а отличились, само собой, Ундер и Пайет. Но потом “провансальцев” словно подменили, хотя стоит отметить и грамотные тактические и кадровые перестановки от экс-тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича. Как блестяще работали его замены на минувшем Евро помнят все, но тут 58-летний специалист превзошёл себя. Пембеле отыграл один мяч, едва появившись на поле, а вскоре забил и Уден, появившийся из-за травмы Калу.

Последний полчаса при равном счёте “Бордо” серьёзно присел к воротам, владея мячом лишь четверть игрового времени, но “Марсель” не сумел организовать реального давления, а в концовке и вовсе едва не уступил, но Уден сплоховал с приёмом в острой ситуации.