Лион попытается подписать 27-летнего защитника Челси

Защитник "Челси" Эмерсон может покинуть клуб в текущее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Лион" наладил контакт с лондонским клубом и рассматривает 27-летнего итальянца, как одного из основных кандидатов на позицию левого защитника.

В минувшем сезоне Эмерсон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.