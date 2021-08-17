  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лион попытается подписать 27-летнего защитника Челси
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лион попытается подписать 27-летнего защитника Челси

Франция
(1 голосов)

Стороны уже наладили контакты

Лион попытается подписать 27-летнего защитника Челси

Новина українською

Защитник "Челси" Эмерсон может покинуть клуб в текущее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Лион" наладил контакт с лондонским клубом и рассматривает 27-летнего итальянца, как одного из основных кандидатов на позицию левого защитника.

В минувшем сезоне Эмерсон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лион Челси (Лондон) Эмерсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...