Франция
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Лион попытается подписать 27-летнего защитника Челси
Стороны уже наладили контакты
Защитник "Челси" Эмерсон может покинуть клуб в текущее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Лион" наладил контакт с лондонским клубом и рассматривает 27-летнего итальянца, как одного из основных кандидатов на позицию левого защитника.
В минувшем сезоне Эмерсон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч.
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