Майкл Джордан заработал солидную сумму после переезда Лионеля Месси в Париж

Легендарный баскетболист Майкл Джордан заработал приличные деньги после перехода аргентинского футболиста Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает португальское издание A Bola.

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Дело в том, что бренд одежды баскетболиста Air Jordan является партнером парижского клуба и получает 5% от продажи каждой футболки. Всего за неделю бренд Майкла заработал более 6 млн. евро на продажах футболок "ПСЖ" с фамилией Месси на спине. Всего было продано джерси на сумму в 120 миллионов евро.

Напомним, 34-летний Лионель заключил двухлетний трудовой договор с французским грандом. Оклад Месси в год составит около 35 миллионов евро с учетом бонусов.