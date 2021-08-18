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Майкл Джордан заработал солидную сумму после переезда Лионеля Месси в Париж

Франция
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А какая связь?

Майкл Джордан заработал солидную сумму после переезда Лионеля Месси в Париж

Коллаж TheN24

Новина українською

Легендарный баскетболист Майкл Джордан заработал приличные деньги после перехода аргентинского футболиста Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает португальское издание A Bola.

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Дело в том, что бренд одежды баскетболиста Air Jordan является партнером парижского клуба и получает 5% от продажи каждой футболки. Всего за неделю бренд Майкла заработал более 6 млн. евро на продажах футболок "ПСЖ" с фамилией Месси на спине. Всего было продано джерси на сумму в 120 миллионов евро.

Напомним, 34-летний Лионель заключил двухлетний трудовой договор с французским грандом. Оклад Месси в год составит около 35 миллионов евро с учетом бонусов.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Майкл Джордан Air Jordan
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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СТОП крот (Киев)
18.08.2021 в 10:23
«Всього за тиждень бренд Майкла заробив більше 6 євро на продажах футболок» - даже на кофе не хватит
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