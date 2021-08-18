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Майкл Джордан заработал солидную сумму после переезда Лионеля Месси в Париж
А какая связь?
Коллаж TheN24
Легендарный баскетболист Майкл Джордан заработал приличные деньги после перехода аргентинского футболиста Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает португальское издание A Bola.
Дело в том, что бренд одежды баскетболиста Air Jordan является партнером парижского клуба и получает 5% от продажи каждой футболки. Всего за неделю бренд Майкла заработал более 6 млн. евро на продажах футболок "ПСЖ" с фамилией Месси на спине. Всего было продано джерси на сумму в 120 миллионов евро.
Напомним, 34-летний Лионель заключил двухлетний трудовой договор с французским грандом. Оклад Месси в год составит около 35 миллионов евро с учетом бонусов.
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