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Реал подождет. Мбаппе не покинет ПСЖ в летнее трансферное окно
Килиан передумал?
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и спортивный директор клуба Леонардо нашли общий язык. Трансферная цель мадридского "Реала" останется еще на год в столице Франции. По информации AS, Мбаппе уже сообщил товарищам по команде, что не покинет Париж этим летом.
Информация также была подтверждена испанской радиостанцией Cadena SER, данные журналистам поступили из собственных источников в раздевалке французского гранда. Таким образом, в новом сезоне Маурисио Почеттино сможет сформировать атакующий трезубец Мбаппе – Месси – Неймар.
А "Реалу" придется подождать, по крайней мере, год, чтобы заполучить нападающего. В таком случае Мбаппе уйдет как свободный агент.
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