В ПСЖ недовольны Рамосом

В "Пари-Сен-Жермен" недовольны поведением защитника Серхио Рамоса. Испанский новичок парижан ведёт себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу. Об этом пишет издание Cadena Ser.

В команде такое поведение считается неприемлемым, партнёры Рамоса не намерены мириться с завышенной самооценкой Серхио. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино не гарантирует испанцу место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Серхио принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола.