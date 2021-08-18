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В ПСЖ недовольны Рамосом

Франция
Обновлено
(3 голосов)

Игрок ведет себя слишком высокомерно

В ПСЖ недовольны Рамосом

Новина українською

В "Пари-Сен-Жермен" недовольны поведением защитника Серхио Рамоса. Испанский новичок парижан ведёт себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу. Об этом пишет издание Cadena Ser.

В команде такое поведение считается неприемлемым, партнёры Рамоса не намерены мириться с завышенной самооценкой Серхио. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино не гарантирует испанцу место в стартовом составе.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Серхио принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола.

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В статье: Серхио Рамос ПСЖ
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Комментарии (7)
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ascent (Луксор)
18.08.2021 в 16:16
Наверное одна молодая и капризная звезда нажаловалась, что её не ценят и не считают пупом Земли...
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+2
-1
sanchiz_r (Харьков)
18.08.2021 в 16:12
тю, не знали кто такой рамос... как игрок он уже слаб, как маркетинг, еслиб сначала подписали Месси, то рамоса никто б и не рассматривал)
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.08.2021 в 16:01
Это они еще нашего Павелка в УАФ не видели...
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+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
18.08.2021 в 16:14
Ты Павелка теперь всюду пихать станешь? Смотри, чтобы навязчивой идеей не стало...
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+3
-2
янковский ян (Запорожье)
18.08.2021 в 15:51
А они что его в мешке покупали. Они не знали что Рамос был лидером раздевалки в реале.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
18.08.2021 в 15:51
Это все их Месси настроил. уверен!!!
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
18.08.2021 в 15:50
А что там Месси? Душка?
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+3
-1


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