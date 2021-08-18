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В ПСЖ недовольны Рамосом
Игрок ведет себя слишком высокомерно
В "Пари-Сен-Жермен" недовольны поведением защитника Серхио Рамоса. Испанский новичок парижан ведёт себя высокомерно по отношению к одноклубникам и персоналу. Об этом пишет издание Cadena Ser.
В команде такое поведение считается неприемлемым, партнёры Рамоса не намерены мириться с завышенной самооценкой Серхио. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино не гарантирует испанцу место в стартовом составе.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Серхио принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив два гола.
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