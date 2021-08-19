Доннарумма рассказал о своем трансфере в ПСЖ

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу своего ухода из "Милана".

"В "Милане" я провел восемь лет, это мой дом, вместе с командой мы пережили много прекрасных моментов. Но в жизни необходимо принимать решения, у меня другие амбиции. Я клянусь, что не контактировал с другими клубами, когда уходил из "Милана".

Когда я подписал контракт с "ПСЖ", президент клуба сказал мне: "Наконец-то ты с нами". Да, в том сезоне команда не выиграла чемпионат, но настоящая цель у нас другая — Лига чемпионов", — цитирует Доннарумму Sport Mediaset.

"ПСЖ" объявил о переходе 22-летнего Доннаруммы из "Милана" 14 июля. Контракт рассчитан до 2026 года.