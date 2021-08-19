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Почеттино: Мбаппе остается и проведет с нами этот сезон

Франция
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Тренер уверен, что игрок не уйдет

Почеттино: Мбаппе остается и проведет с нами этот сезон

Фото: Vbet news / Автор: неизвестен

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино считает, что нападающий Килиан Мбаппе не уйдет из клуба в этом сезоне.

"Он усердно работает и полон мотивации. Это наш футболист. В моем понимании он остается и проведет с нами этот сезон.

Самое главное, что Килиан сохраняет спокойствие и знает, что должен делать. Он спокойно готовится к завтрашнему матчу. Он наш игрок, мы хотим, чтобы он остался, и видим, что он сконцентрирован на игре с "Брестом", — приводит слова Почеттино RMC Sport.

16 августа появилась информация, что "Реал" готов отдать за игрока 120 миллионов евро, а самому футболисту клуб предложит пятилетний контракт и зарплату, которую источник охарактеризовал как "галактическую".

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ Килиан Мбаппе
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