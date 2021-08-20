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Челси отдал левого защитника в аренду в Лион

Франция
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Не Чилвелл

Челси отдал левого защитника в аренду в Лион

OL

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Итальянский защитник Эмерсон Палмиери покинул стан лондонского "Челси". 27-летний футболист перешел в "Лион" на правах арендного соглашения до конца сезона за 500 тысяч евро, еще до 500 тысяч "синие" могут получить в виде бонусов.

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Также наверняка клубы пропишут в соглашении опцию выкупа для французской стороны.

Напомним, в прошлом сезоне Эмерсон выиграл Лигу чемпионов с "Челси" и чемпионат Европы с национальной командой Италии. В стане коллектива Роберто Манчини, впрочем, как и у Лэмпарда с Тухелем в клубе, он был запасным игроком, однако из-за травмы Леонардо Спинаццолы в итоге даже сыграл в финале ЕВРО против англичан.

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В статье: Лион Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери
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Источник:
OL.fr

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