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Челси отдал левого защитника в аренду в Лион
Не Чилвелл
OL
Итальянский защитник Эмерсон Палмиери покинул стан лондонского "Челси". 27-летний футболист перешел в "Лион" на правах арендного соглашения до конца сезона за 500 тысяч евро, еще до 500 тысяч "синие" могут получить в виде бонусов.
Также наверняка клубы пропишут в соглашении опцию выкупа для французской стороны.
Напомним, в прошлом сезоне Эмерсон выиграл Лигу чемпионов с "Челси" и чемпионат Европы с национальной командой Италии. В стане коллектива Роберто Манчини, впрочем, как и у Лэмпарда с Тухелем в клубе, он был запасным игроком, однако из-за травмы Леонардо Спинаццолы в итоге даже сыграл в финале ЕВРО против англичан.
A new club, a new mission. All together. Allez, @ol ???????????? pic.twitter.com/lE6oA6svU6— Emerson Palmieri (@emersonpalmieri) August 19, 2021
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