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Стало официально известно, состоится ли в матче с Брестом дебют Месси за ПСЖ
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"Пари Сен-Жермен" объявил заявку на матч 3-го тура французской Лиги 1 против "Бреста". В списке нельзя найти нового нападающего команды, аргентинца Лионеля Месси. Он вместе с Неймаром и Леандро Паредесом продолжат тренироваться для набора физических кондиций.
Также в заявку вновь не попал испанский защитник и бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос. Опытный футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, он должен сыграть за "ПСЖ" уже после паузы на матчи национальных сборных.
Тем не менее, в заявку были включены Джанлуиджи Доннарумма, Маркиньос, Марко Верратти и Анхель Ди Мария – все четверо пропустили поединок 2-го тура со "Страсбуром" (4:2).
Le groupe parisien pour #SB29PSG ! ???????????? pic.twitter.com/muWiWd7FSV— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 20, 2021
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