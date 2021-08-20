Доннарумма остался на скамье запасных на матч с Брестом

Твиттер парижского клуба сообщил стартовый состав команды на матч против "Бреста". Джанлуиджи Доннарумма остался на скамейке запасных, хотя недавно подтверждалась его готовность играть.

Ранее сообщалось, что Навас будет основным вратарем в команде, а Доннарумма запасным.

Вчера стало известно, что Маркиньос, Доннарумма и Верратти готовы играть и попадут в заявку "ПСЖ" на матч с "Брестом". Тем не менее, победитель Евро остался на скамье запасных.

Вполне возможно, что Почеттино поделит игровое время между топовыми голкиперами таким образом: Кейлор будет выступать в Лиге 1, а Доннарумма в кубковых матчах. Этого времени может вполне хватить итальянцу, так как помимо Лиги Чемпионов и Кубка, во Франции разыгрывается и Кубок французской лиги.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма перешел этим летом в "ПСЖ" на правах свободного агента после семи лет в "Милане". Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.