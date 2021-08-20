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Доннарумма остался на скамье запасных на матч с Брестом
Итальянец уступил место в старте Навасу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Твиттер парижского клуба сообщил стартовый состав команды на матч против "Бреста". Джанлуиджи Доннарумма остался на скамейке запасных, хотя недавно подтверждалась его готовность играть.
Our starting XI ????????????#SB29PSG pic.twitter.com/3I9tOa2wQT— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 20, 2021
Ранее сообщалось, что Навас будет основным вратарем в команде, а Доннарумма запасным.
Вчера стало известно, что Маркиньос, Доннарумма и Верратти готовы играть и попадут в заявку "ПСЖ" на матч с "Брестом". Тем не менее, победитель Евро остался на скамье запасных.
Вполне возможно, что Почеттино поделит игровое время между топовыми голкиперами таким образом: Кейлор будет выступать в Лиге 1, а Доннарумма в кубковых матчах. Этого времени может вполне хватить итальянцу, так как помимо Лиги Чемпионов и Кубка, во Франции разыгрывается и Кубок французской лиги.
Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма перешел этим летом в "ПСЖ" на правах свободного агента после семи лет в "Милане". Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.
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