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Доннарумма остался на скамье запасных на матч с Брестом

Франция
(2 голосов)

Итальянец уступил место в старте Навасу

Доннарумма остался на скамье запасных на матч с Брестом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Твиттер парижского клуба сообщил стартовый состав команды на матч против "Бреста". Джанлуиджи Доннарумма остался на скамейке запасных, хотя недавно подтверждалась его готовность играть.

Ранее сообщалось, что Навас будет основным вратарем в команде, а Доннарумма запасным.

Вчера стало известно, что Маркиньос, Доннарумма и Верратти готовы играть и попадут в заявку "ПСЖ" на матч с "Брестом". Тем не менее, победитель Евро остался на скамье запасных.

Вполне возможно, что Почеттино поделит игровое время между топовыми голкиперами таким образом: Кейлор будет выступать в Лиге 1, а Доннарумма в кубковых матчах. Этого времени может вполне хватить итальянцу, так как помимо Лиги Чемпионов и Кубка, во Франции разыгрывается и Кубок французской лиги.

Напомним, что Джанлуиджи Доннарумма перешел этим летом в "ПСЖ" на правах свободного агента после семи лет в "Милане". Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро.

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В статье: Кейлор Навас Маурисио Почеттино Брест Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
20.08.2021 в 22:36
ПСЖ просто как курорт. Уже идёт ТРЕТЬЯ неделя чемпионата , не считая ещё Суперкубка , а главные звёзды , кто только на скамейку вернулся, а кто только мячик на базе начинает пинать. А потом матчи сборных, снова устанут.Если за сезон звёзды хоть матчей 20 отыграют во всех турнирах, это уже успех будет
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янковский ян (Запорожье)
20.08.2021 в 21:48
Зачем брать на банку лучшего игрока евро
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