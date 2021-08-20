Брест – ПСЖ 2:4. Снова без Месси и Неймара, снова натужная победа

ПСЖ продолжает штамповать не самые выразительные победы на старте сезона Лиги 1, пользуясь лёгким календарём на старте. На этот раз команда Маурисио Почеттино на выезде одолела “Брест” (2:4), повторив счёт игры прошлого тура против “Страсбура”. Лео Месси с Неймаром вновь наблюдали за происходящим с трибун, как и Серхио Рамос, а Джиджи Доннарумма на этот раз добрался до лавки запасных.

Даже без дуэта суперзвёзд у “Пари Сен-Жермен” сегодня хватало игроков для того, чтобы элементарно решить исход встречи – Мбаппе забыл о неудачном Евро и набрал приличную форму уже с начала сезона, Верратти традиционно диктовал игру в центре поля, а Андер Эррера продолжил брать на себя лидерские полномочия, пока толпа его звёздных одноклубников не готова выйти на поле.

Целостно Париж смотрелся невыразительно, особенно это касалось переходов из атаки в оборону, из-за которых Навас пропустил ещё 2 мяча (всего 5 в 3 играх). Учитывая, что лентяи Лео и Неймар скоро вернуться в состав, эта проблема может стать хронической для бедолаги Почеттино. Зато ПСЖ сумел устроить эстетический пир и без экс-каталонского дуэта маэстро: Эррера открыл счёт в игре ударом слёта в лучших традициях Майкла Эссьена. Мбаппе положил свой гол ударом головой с метров 11, а “Брест” отыграл один до перерыва – Онора прошил Наваса после очень изящной и нечитаемой для обороны скрытой передачей пяткой.

Во второй половине пиршество продолжилось. Гуйе зарядил пушку с сверхдальней дистанции, Мунье снова сократил разницу после очередного ассиста Февра, а точку поставил свежий Ди Мария. Аргентинец убежал в контратаку после финальной навалы хозяев, и фирменным парашютом перебросил кипера. 2:4. Изысканно, но местами рвано и несуразно. В принципе, такой Париж и стоит ждать в этом сезоне после летней закупки в духе галактикос.

Лига 1, 3-й тур

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" – "Пари Сен-Жермен" 2:4

Голы: Онора (42), Мунье (85) – Эррера (23), Мбаппе (36), Гуйе (73), Ди Мария (90)

"Брест": Бизот – Уронен, Брассье, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86) – Мбок, Белькебла (Маньетти, 74) – Кардона (Ле Дуарон, 74), Февр, Онора – Мунье

ПСЖ: Навас – Диалло, Кимпембе, Керер, Хакими – Гуйе – Верратти (Дракслер, 72), Эррера – Вейналдум – Мбаппе (Ди Мария, 81), Икарди (Муинга, 86)

Предупреждения: Брассье (52) – Верратти (53), Мбаппе (65)