Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брест - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Брест - ПСЖ, чемпионат Франции, 3-й тур, 20.08.2021
фото - PSG
Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура французской Лиги 1, в котором Брест принимал Пари Сен-Жермен. Конечно, фанаты парижан в ожидании, когда же в составе их команды дебютирует Лионель Месси, но аргентинец пока набирает форму, как и Неймар. Поэтому статус главной звезды сейчас у Килиана Мбаппе. Он и забил наконец свой первый гол в новом чемпионате. Но легко подопечным Поччетино не было, ведь Брест дважды сокращал отставание до минимума, снять все вопросы лидеру удалось лишь на последних минутах.
Лига 1, 3-й тур
Брест, "Стад Франсис Ле Бле"
"Брест" - "Пари Сен-Жермен" 2:4
Голы: Онора (42), Мунье (85) - Эррера (23), Мбаппе (36), Гуйе (73), Ди Мария (90)
Популярное сейчас
- Максимов: Усиление? Все нормальные футболисты уже давно играют
- Ребров начинает с победы. Чемпионат ОАЭ стартовал
- Юрий Вернидуб: В Загребе мы будем играть против всей Хорватии
- В ПСЖ недовольны Рамосом
- Лео Месси с женой выбирают дом в Париже. ФОТО
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО