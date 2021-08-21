Брест - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура французской Лиги 1, в котором Брест принимал Пари Сен-Жермен. Конечно, фанаты парижан в ожидании, когда же в составе их команды дебютирует Лионель Месси, но аргентинец пока набирает форму, как и Неймар. Поэтому статус главной звезды сейчас у Килиана Мбаппе. Он и забил наконец свой первый гол в новом чемпионате. Но легко подопечным Поччетино не было, ведь Брест дважды сокращал отставание до минимума, снять все вопросы лидеру удалось лишь на последних минутах.

Лига 1, 3-й тур

Брест, "Стад Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Пари Сен-Жермен" 2:4

Голы: Онора (42), Мунье (85) - Эррера (23), Мбаппе (36), Гуйе (73), Ди Мария (90)