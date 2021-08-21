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Брест - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Брест - ПСЖ, чемпионат Франции, 3-й тур, 20.08.2021

Брест - ПСЖ 2:4. Видео голов и обзор матча

фото - PSG

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура французской Лиги 1, в котором Брест принимал Пари Сен-Жермен. Конечно, фанаты парижан в ожидании, когда же в составе их команды дебютирует Лионель Месси, но аргентинец пока набирает форму, как и Неймар. Поэтому статус главной звезды сейчас у Килиана Мбаппе. Он и забил наконец свой первый гол в новом чемпионате. Но легко подопечным Поччетино не было, ведь Брест дважды сокращал отставание до минимума, снять все вопросы лидеру удалось лишь на последних минутах.

Лига 1, 3-й тур
Брест, "Стад Франсис Ле Бле"
"Брест" - "Пари Сен-Жермен" 2:4
Голы: Онора (42), Мунье (85) - Эррера (23), Мбаппе (36), Гуйе (73), Ди Мария (90)

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В статье: Брест Пари Сен-Жермен (Париж)
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