Лига 1. Монако – Ланс 0:2. Третье поражение монегасков кряду

Лига 1, 3-й тур

Монако, “Луи II”

“Монако” – “Ланс” 0:2

Голы: Ганаго (51), Банза (90+4)

“Монако”: Нюбель – Кайо Энрике, Павлович, Дисаси, Агилар (Сидибе, 84) – Диатта (Боаду, 64), Лукас, Тчуамени (Желсон, 63), Головин – Диоп (Фабрегас, 76), Бен Йеддер (Фолланд, 63)

“Ланс”: Лека – Медина, Дансо, Гради – Мачадо (Франковски, 46), Фофана, Дукуре, Клаус – Какута (Айдара, 76, Бура, 90+3) – Ганаго (Каюзак, 65), Сотока (Банза, 75)

Предупреждения: Павлович (83) – Лека (61)

Удаления: Головин (86) – Дукуре (61)

“Монако” продолжает радовать украинского зрителя неубедительной игрой на старте сезона. Последний соперник “Шахтёра” на пути в групповой этап Лиги Чемпионов уже третий тур Лиги 1 кряду теряет очки, на этот раз и вовсе проиграв “Лансу”. Ещё хуже ситуация в последних трёх играх во всех турнирах – сплошные поражения. В таком настроении бронзовый призёр прошлого чемпионата приступит к ответной игре с вице-чемпионом Украины.

“Ланс” и в прошлом году доставил “монагескам” проблемы, не дав им ни разу забить себе в Лиге 1 и отобрав у княжеской команды 4 очка. Но на этот раз команда Нико Ковача сама выстрелила себе в ногу, придумав проблемы на ровном месте.

После откровенно безликого первого тайма игра сразу начала набирать обороты после перерыва, и очень скоро “Ланс” повёл. Павлович замешкался у своих ворот, выбрав ужасно выбрал позицию и пропустил Ганаго на свидание с Нюбелем. Форвард пробил под руку Нюбелю, и мяч издевательски закатился в ворота.

Вскоре гости предоставили “Монако” шанс: Дукуре удалился и оставил “монагесков” в большинстве на полчаса. Команда Ковача не сумела из этого ничего выжать, зато Головин уравнял составы перед финальным штурмом. В компенсированное время “Монако” сделал ещё один подарок сопернику. Энрике начудил у своих ворот, Франковски вывел Банза на кипера, и тот поставил точку в игре ударом в верхний угол.