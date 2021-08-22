Франция
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Лига 1. Сент-Этьен отобрал очки у чемпиона
Очередная неудача “Лилля”
Фото: France Football, автор – неизвестен
Лига 1, 3-й тур
Сент-Этьен, “Жоффруа Гишар”
“Сент-Этьен” – “Лилль” 1:1
Голы: Сов (85) – Йылмаз (38)
“Сент-Этьен”: Грин – Колодзейчак, Мукуди, Сов, Масон – Юссуф (Норден, 58), Нейу, Камара – Буанга (Сабан, 69), Хазри, Амума (Аушиш, 69)
“Лилль”: Грбич – Мандава, Ботман, Фонте, Джало – Бамба (Иконе, 75), Шека, Андре, Веа (Языджи, 81) – Йылмаз, Дэвид (Гомес, 81)
Предупреждения: Хазри (80) – Джало (19), Йылмаз (20), Шека (78)
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