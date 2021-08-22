Лига 1. Лион упустил верную победу над Клермоном

Лига 1, 3-й тур

Лион, "Стад де Люмьер"

"Лион" – "Клермон" 3:3

Голы: Дембеле (5, пен, 21), Пакета (45+1) – Диоманде (12, автогол), Рашани (80, 90+1)

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Диоманде, Да Силва (Денайер, 82), Дюбуа (Гюсто, 73) – Гимараеш (Тиаго Энрике, 83), Какре – Экамби, Ауар, Пакета (Кадевере, 74) – Дембеле

"Клермон": Дема – Менди (Нсимба, 79), Ожье, Унтонджи, Зедадка – Гастьен, Иглесиас (Абдул Самед, 60) – Аллевина (Рашани, 69), Бертомье (Хауи, 69), Доссу (Тель, 78) – Байо

Предупреждения: Гимараеш (30), Экамби (45+3) – Ожье (52), Абдул Самед (85)

“Лион” не сумел добыть первую победу в новом сезоне Лиги 1, упустив преимущество в два мяча по ходу матча с “Клермоном”. Перед этим туром дела у “ткачей” тоже были не ахти – ничья со скромным “Брестом” (1:1) и позорное поражение от “Анже” (3:0). “Клермон” выглядел идеальной жертвой для набора первых трёх очков в кампании, тем более что у “Лиона” было 12 побед в 13 последних домашних играх против новичков.

Ещё более очевидной потенциальная победа казалась после дебюта встречи. Дембеле заработал пенальти уже на 3-й минуте, грамотно подставившись под Гастьена, и уверенно его реализовал. “Клермону” повезло быстро отыграться из-за глупого автогола Диоманде, но вскоре Дембеле вновь вывел “ткачей” вперёд. Француз вновь проявил настырность у чужих ворот, первым подоспев на добивание после удара Пакеты. До перерыва “Лион”, казалось бы, поставил точку в игре. Пакета расчертил пару классных треугольников с Гимараешом и Ауаром, после чего изящно пробил в угол в одно касание. 3:1. Ради таких комбинаций Петера Боса и позвали тренировать эту команду.

“Лион” мог доводить дело до разгрома, уверенно доминируя в начале второго тайма. Но коллектив Петера Боса расслабился и сполна за это получил. Ключевое событие произошло на 69-й минуте, когда у гостей на поле появился Эльбасан Рашани. Косовар сначала отыграл один мяч, замкнув прострел Байо, а в компенсированное время сравнял счёт после навеса с углового, отправив хозяев в глубокий нокдаун.