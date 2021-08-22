Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Первая победа Монпелье и сплошные единицы на табло
Тренд тура – сыграть 1:1
Фото: AFP
"Монпелье" – "Лорьян" 3:1
Голы: Саванье (50), Мавидиди (58), Делор (83) – Берто (21, автогол)
Удаление: Мендеш (86, "Лорьян")
"Бордо" – "Анже" 1:1
Голы: Мара (10) – Томас (38)
"Страсбур" – "Труа" 1:1
Гол: Томассон (77), Тузгар (19)
"Мец" – "Реймс" 1:1
Голы: Маига (14) – Мунеци (7)
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Конопля: У Де Дзерби просто сумасшедшее понятие игры
- Гол Яремчука не засчитали, но Бенфика победила Жил Висенте
- Что посмотреть в Первой лиге в воскресенье: отомстит ли Металлист пивоварам, бой выбывших из Кубка
- Суркис рассказал, за кого болел в матче Монако - Шахтер
- Как живет и сколько зарабатывает Яремчук в Лиссабоне - ВИДЕО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...