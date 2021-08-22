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Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Первая победа Монпелье и сплошные единицы на табло

Франция
(1 голосов)

Тренд тура – сыграть 1:1

Лига 1. Первая победа Монпелье и сплошные единицы на табло

Фото: AFP

Новина українською

"Монпелье" – "Лорьян" 3:1

Голы: Саванье (50), Мавидиди (58), Делор (83) – Берто (21, автогол)

Удаление: Мендеш (86, "Лорьян")

"Бордо" – "Анже" 1:1

Голы: Мара (10) – Томас (38)

"Страсбур" – "Труа" 1:1

Гол: Томассон (77), Тузгар (19)

"Мец" – "Реймс" 1:1

Голы: Маига (14) – Мунеци (7)

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