Цена тульского самовара, или Как Дмитрий Рыболовлев Монако покупал

Предупреждаем заранее: в этой истории нет ни капли морали. Впрочем, как и у ее героев.

Второй нюанс - она не про футбол. Если вы ищите чтиво про тактические схемы, турнирные расклады или трансферные слухи, вам не сюда. Здесь мы расскажем о проблемах вполне типичного российского миллиардера - из тех, что в девяностые сколотили состояние на гигантах советской промышленности, а потом уехали его просаживать в Европу.

Итак, Дмитрий Рыболовлев - человек, который в одиночку содержит футбольный клуб "Монако". Его состояние оценивают в 6,8 млрд евро; в его коллекции картины Да Винчи, Пикассо, Ван Гога, Гогена и десятков других мастеров.

И все же истеблишмент Монако уже третий год кряду избегает его компании.

***

Вообще князь Монако Альбер ІІ - на секунду, сын легендарной Грейс Келли - страстный фанат футбола. Он посещал матчи местного клуба даже когда его дела шли ужасно.

Князь Альбер и Дмитрий Рыболовлев

По традиции, княжеской семье принадлежат 33% акций "Монако", но де-факто ее вклад в финансирование проекта всегда был мизерным. Приток денег шел от владельца оставшихся 66%. Рыболовлев стал этим счастливчиком в 2011 году.

К тому времени монегаски не только вылетели из Лиги 1, но и шли на предпоследнем месте в Лиге 2. Клуб был разорен нечистоплотными агентами; костяк команды составляли их протеже с зарплатами, и близко не отвечающими уровню игры. Альбер воспринимал это болезненно и приход Рыболовлева оценил как подарок свыше. Перед Дмитрием открылись все двери в княжестве, чего чужаку бывает добиться очень непросто.

За 66% акций "Монако" Рыболовлев заплатил символический 1 евро, но с обещанием вложить за следующие 4 года 100 млн в развитие клуба. Россиянин план перевыполнил и инвестировал в новых игроков, выплату долгов и инфраструктурные проекты 335 млн.

***

Думается, в 2004 году олигарх еще был слишком занят для футбола. На тот момент он управлял промышленным гигантом "Уралкалий", чьи предприятия скупил в 90-ые. Мутное было время, жестокое. В 1995 году Рыболовлев отправил жену и дочь в Швейцарию, поскольку получал угрозы, а уже через год сам попал за решетку. Гендиру его конкурента Solvalub Евгению Пантелеймонову всадили пулю в башку, и полиция обвинила в убийстве Рыболовлева. Выпустили лишь через 11 месяцев - сказали, мало улик.

В нулевые, конечно, было поспокойнее, но тоже до поры. В 2006-м на "Уралкалий" произошла большая авария, и вице-премьер Игорь Сечин обвинил в ней собственника. А Сечин, кто не в курсе, близкий друг Путина.

Рыболовлев тянул-тянул, но в 2010-м таки продал все свои акции лояльному Кремлю Сулейману Керимову, получил хорошую цену и, взяв в охапку миллиарды, оказался в Европе.

***

Если вы думаете, что он занимался лишь футболом, то глубоко ошибаетесь. Да, "Монако" Рыболовлеву пришелся по душе и он даже назначил гендиром своего старого боевого товарища по "Уралкалию" Вадима Васильева - и тот, кстати, добился успеха. Но были и другие цацки.

Имение Рыболовлева во Флориде, купленное у Трампа

В княжестве Рыболовлев первым делом купил себе виллу Roma за 380 млн евро; затем заимел особнячок в Сен-Тропе за 60 млн, купил остров в Греции, ранее принадлежавший наследнице Аристотеля Онассиса за 100 млн; приобрел у Вилла Смита виллу на Гаваях за 20 млн, а у Дональда Трампа - апартаменты во Флориде за 100 млн. СМИ также утверждали, что для своей старшей дочки Рыболовлев купил самую дорогую квартиру в Нью-Йорке за 88 млн.

Были, конечно, и драгоценности, и меха, и яхты - короче, весь лакшери-набор, характерный для олигархов из наших широт. Но самое главное - картины.

Их Рыболовлев расценивал не как предметы интерьера, а как выгодную инвестицию. В приватных беседах он смеялся, мол, в случае чего может взять свои картины в самолет и улететь куда пожелает, а вот с яхтами и заводами так не получится.

Буквально за 7-8 лет россиянин заимел коллекцию из 30-40 полотен общей стоимостью 2 млрд евро. Картины очень разные - от классического "Спасителя мира" Да Винчи до абстрактного импрессиониста Марка Ротко.

7. No. 6 (violet, green and red), 1951

Artist: Mark Rothko

Year sold: 2014

Medium: Oil on canvas

Sold for $196 million

Location: private collection

It was privately bought for $196 million by Dmitry Rybolovlev in 2014. pic.twitter.com/zx3SLzRQJ8