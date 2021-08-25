Цена тульского самовара, или Как Дмитрий Рыболовлев Монако покупал

Предупреждаем заранее: в этой истории нет ни капли морали. Впрочем, как и у ее героев.

Второй нюанс - она не про футбол. Если вы ищите чтиво про тактические схемы, турнирные расклады или трансферные слухи, вам не сюда. Здесь мы расскажем о проблемах вполне типичного российского миллиардера - из тех, что в девяностые сколотили состояние на гигантах советской промышленности, а потом уехали его просаживать в Европу.

Итак, Дмитрий Рыболовлев - человек, который в одиночку содержит футбольный клуб "Монако". Его состояние оценивают в 6,8 млрд евро; в его коллекции картины Да Винчи, Пикассо, Ван Гога, Гогена и десятков других мастеров.

И все же истеблишмент Монако уже третий год кряду избегает его компании.

***

Вообще князь Монако Альбер ІІ - на секунду, сын легендарной Грейс Келли - страстный фанат футбола. Он посещал матчи местного клуба даже когда его дела шли ужасно.

Князь Альбер и Дмитрий Рыболовлев

По традиции, княжеской семье принадлежат 33% акций "Монако", но де-факто ее вклад в финансирование проекта всегда был мизерным. Приток денег шел от владельца оставшихся 66%. Рыболовлев стал этим счастливчиком в 2011 году.

К тому времени монегаски не только вылетели из Лиги 1, но и шли на предпоследнем месте в Лиге 2. Клуб был разорен нечистоплотными агентами; костяк команды составляли их протеже с зарплатами, и близко не отвечающими уровню игры. Альбер воспринимал это болезненно и приход Рыболовлева оценил как подарок свыше. Перед Дмитрием открылись все двери в княжестве, чего чужаку бывает добиться очень непросто.

За 66% акций "Монако" Рыболовлев заплатил символический 1 евро, но с обещанием вложить за следующие 4 года 100 млн в развитие клуба. Россиянин план перевыполнил и инвестировал в новых игроков, выплату долгов и инфраструктурные проекты 335 млн.

***

"Дмитрий всегда хотел иметь футбольный клуб. Это началось в 2004 году, когда он посетил матч "Челси" Абрамовича. Дмитрий не был лично знаком с Романом и смотрел игру на обычной трибуне среди фанатов, но мысль с тех пор его не покидала", - рассказывал один из друзей Рыболовлева Новой газете.

Думается, в 2004 году олигарх еще был слишком занят для футбола. На тот момент он управлял промышленным гигантом "Уралкалий", чьи предприятия скупил в 90-ые. Мутное было время, жестокое. В 1995 году Рыболовлев отправил жену и дочь в Швейцарию, поскольку получал угрозы, а уже через год сам попал за решетку. Гендиру его конкурента Solvalub Евгению Пантелеймонову всадили пулю в башку, и полиция обвинила в убийстве Рыболовлева. Выпустили лишь через 11 месяцев - сказали, мало улик.

В нулевые, конечно, было поспокойнее, но тоже до поры. В 2006-м на "Уралкалий" произошла большая авария, и вице-премьер Игорь Сечин обвинил в ней собственника. А Сечин, кто не в курсе, близкий друг Путина.

Рыболовлев тянул-тянул, но в 2010-м таки продал все свои акции лояльному Кремлю Сулейману Керимову, получил хорошую цену и, взяв в охапку миллиарды, оказался в Европе.

***

Если вы думаете, что он занимался лишь футболом, то глубоко ошибаетесь. Да, "Монако" Рыболовлеву пришелся по душе и он даже назначил гендиром своего старого боевого товарища по "Уралкалию" Вадима Васильева - и тот, кстати, добился успеха. Но были и другие цацки.

Имение Рыболовлева во Флориде, купленное у Трампа

В княжестве Рыболовлев первым делом купил себе виллу Roma за 380 млн евро; затем заимел особнячок в Сен-Тропе за 60 млн, купил остров в Греции, ранее принадлежавший наследнице Аристотеля Онассиса за 100 млн; приобрел у Вилла Смита виллу на Гаваях за 20 млн, а у Дональда Трампа - апартаменты во Флориде за 100 млн. СМИ также утверждали, что для своей старшей дочки Рыболовлев купил самую дорогую квартиру в Нью-Йорке за 88 млн.

Были, конечно, и драгоценности, и меха, и яхты - короче, весь лакшери-набор, характерный для олигархов из наших широт. Но самое главное - картины.

Их Рыболовлев расценивал не как предметы интерьера, а как выгодную инвестицию. В приватных беседах он смеялся, мол, в случае чего может взять свои картины в самолет и улететь куда пожелает, а вот с яхтами и заводами так не получится.

Буквально за 7-8 лет россиянин заимел коллекцию из 30-40 полотен общей стоимостью 2 млрд евро. Картины очень разные - от классического "Спасителя мира" Да Винчи до абстрактного импрессиониста Марка Ротко.

7. No. 6 (violet, green and red), 1951

Artist: Mark Rothko

Year sold: 2014

Medium: Oil on canvas

Sold for $196 million

Location: private collection

It was privately bought for $196 million by Dmitry Rybolovlev in 2014. pic.twitter.com/zx3SLzRQJ8 — Outstanding Creative Parlour (@Paper_Wox) October 5, 2019

И вот внезапно в феврале 2015-го Рыболовлев подает в суд на арт-дилера Ива Бувье, который годами собирал для него коллекцию.

***

Поводом для иска стало то, что одна из картин Рыболовлева ушла с молотка за 75 млн, а он ранее заплатил за нее на 50 млн больше. Олигарх посчитал, что Бувье сознательно завышал цены на полотна, а разницу клал себе в карман.

В том-таки феврале 2015-го прокуратура Монако арестовала Бувье прямо у входа в особняк Рыболовлева. Дилер не был налоговым резидентом княжества и стражи порядка не имели права на арест, однако им помогло анонимное письмо из банка HSBC, в котором сообщалось, мол, Бувье открыл счет с целью отмывания денег. Позже оказалось, что письмо было фальсификацией.

Следствие против Бувье велось два года. Сторона Рыболовлева находила все новые улики, и в конце концов адвокат олигарха Татьяна Бершеда предъявила суду разговор с подругой Бувье Таней Раппо, в котором та сознавалась, что дилер завышал цены. Раппо в ответ подала иск за вмешательство в личную жизнь. Был скандал.

Рыболовлев и Бувье (крайний слева)

Чтоб разрулить вопрос из Парижа прислали нового судью, известного своей бескомпромиссностью Эдуара Лювро, а тот первым делом постановил забрать у Бершеды телефон.

***

Короче, через неделю жители Монако узнали, что разговор с Раппо о картинах - самое безобидное, что вообще было на том телефоне.

Глава службы юстиции княжества Филипп Нармино, шеф полиции Режи Ассо, следователи разного уровня - все консультировались с Бершедой, как вести следствие и что нужно делать.

"Спасибо за эти выходные! Передайте Дмитрию нашу благодарность за гостеприимство", - говорила жена мсье Нармино после отдыха в Альпах в шале Рыболовлева.

"Тронут, сейчас думаю о России", - писал шеф полиции Ассо, получивший в подарок эксклюзивный тульский самовар.

Принц Альбер, Дмитрий Рыболовлев и Татьяна Бершеда

"Татьяна, я в Интерполе в Лионе, будут тут несколько дней. Есть какие-то срочные вопросы по Сингапуру? Завтра Фредерик с вами их обсудит", - уверял следователь Кристоф Аже.

Таких звонков и сообщений - много десятков. Пресса, которая долго ничего не замечала, внезапно прозрела. Заметили, например, что экс-министр внутренних дел Монако Поль Масрун был введен в руководство клуба сразу же после отставки из органов. Совпадение?

***

Таким образом, из истца Рыболовлев со скандалом превратился в подозреваемого.

Князь, его родня и чиновники начали сторониться его, как прокаженного, хотя ранее по свидетельствам очевидцев он прямо у них на глазах покупал очередную виллу за десятки миллионов, сидя в ВИП-ложе стадиона "Луи ІІ". В ноябре 2018-го Рыболовлева даже арестовали - олигарх летел в Брюгге на матч ЛЧ, а попал в тюрьму. Но быстренько оттуда вышел.

Некоторое время он провел вне Монако. Этот период совпал с глубочайшим кризисом в футбольном клубе - чемпион-2017 поплыл и опустился в зону вылета. Рыболовлев тогда доверился Тьерри Анри, а тот со всеми поругался и отстранил почти всю основу, но в тот же день россиянин выгнал его самого. Эпичная была история.

А вот в расследованиях дела Рыболовлева ничего эпичного так и не произошло. Как обычно, все понемногу замяли. В 2019 году министр юстиции княжества Лоран Ансельми даже попытался отстранил от дела судью Лювро, который заварил всю кашу, но поднялся шум в СМИ и Ансельми пришлось уйти в отставку.

С другой стороны, не увенчались успехом и судебные иски Рыболовлева против Бувье. В 2019-м он проиграл первую инстанцию в Монако, через год - кассацию, а совсем недавно арт-дилер был оправдан по всем пунктам и в Женевском суде. Олигарх посчитал, что его надули на миллиард, но специалисты с этим не согласны.

"Ты либо ставишь задачу купить среднюю вещь за небольшую цену, либо ты решил собрать идеальный вариант, что и было выполнено. Рыболовлев отдал деньги правильному человеку, который собрал в очень короткие сроки великолепного уровня коллекцию. То, что за картины было, с точки зрения каких-то экспертов, переплачено — другого и быть не могло. В ином случае покупай произведения искусства на Sotheby's и Christie's и торгуйся, как сумеешь", - говорит директор аукционного дома ArtSale.info Константин Бабулин.

Рыболовлев и Альбер на дерби Лазурного берега в феврале 2021-го

***

Так что жадность фраера не сгубила - поговорка не сработала. Рыболовлев вляпался по уши, но деньги и связи держат его на плаву.

Он все еще босс "Монако", и хотя обеды с княжеской семьей остались в прошлом, в феврале Альбер II впервые за долгое время пожаловал к нему в ВИП-ложу на сотое дерби Лазурного берега. Держался, правда, индюком, но оттепель явно не за горами.

Инвестиции, знаете ли, не пахнут. В отличие от чая с тульского самовара.