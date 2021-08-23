Заключительный поединок третьего тура чемпионата Франции между “Ниццей” и “Марселем” был прерван из-за беспорядков.

Ультрас “орлов” вторую домашнюю игру кряду бросались в соперников “Ниццы” бутылками и в целом вели себя неподобающим образом. На 75-й минуте нервы не выдержали у лидера “Марселя” Димитри Пайета, который швырнул обратно на трибуны только что брошенную в него бутылку, после чего началась массовая потасовка с участием фанатов, игроков и штабов обоих клубов, включая известного драчуна Хорхе Сампаоли.

Аргентинский наставник вместе с президентом “провансальцев” приняли совместное решение о том, что на поле команда не вернется. Игра была официально отложена. Ждём разбирательств со стороны дисциплинарной комиссии Лиги 1.