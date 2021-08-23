Лион объявил о договоренности с полузащитником Ливерпуля

Швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Хердан Шакири продолжит карьеру в чемпионате Франции. О договоренности по трансферу игрока объявил "Лион" на своем официальном сайте.

Шакири достиг договоренности с "ткачами" по поводу условий личного трудового договора. Хердан подпишет с "Лионом" соглашение до 30 июня 2024 года. Сегодня, 23 августа, он пройдет медосмотр.

Напомним, исполнитель защищал цвета "красных" с 2018 года. Ранее он играл за "Сток Сити", "Интер", "Баварию" и "Базель". В прошлом сезоне АПЛ Шакири провел 14 матчей (всего 5 – в основе), отдал 2 результативные передачи.