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Лион объявил о договоренности с полузащитником Ливерпуля
Лига 1 становится сильнее
Getty Images / Global Images Ukraine
Швейцарский полузащитник "Ливерпуля" Хердан Шакири продолжит карьеру в чемпионате Франции. О договоренности по трансферу игрока объявил "Лион" на своем официальном сайте.
Шакири достиг договоренности с "ткачами" по поводу условий личного трудового договора. Хердан подпишет с "Лионом" соглашение до 30 июня 2024 года. Сегодня, 23 августа, он пройдет медосмотр.
Напомним, исполнитель защищал цвета "красных" с 2018 года. Ранее он играл за "Сток Сити", "Интер", "Баварию" и "Базель". В прошлом сезоне АПЛ Шакири провел 14 матчей (всего 5 – в основе), отдал 2 результативные передачи.
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