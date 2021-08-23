  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фанатскую трибуну Ниццы закрыли на четыре матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фанатскую трибуну Ниццы закрыли на четыре матча

Франция
(1 голосов)

Все из-за драки

Фанатскую трибуну Ниццы закрыли на четыре матча

Новина українською

Фанатскую трибуну домашнего стадиона "Ниццы" после драки болельщиков с игроками "Марселя" в матче 3-го тура чемпионата Франции закрыли на четыре матча, сообщает L'Equipe.

Напомним, в середине второго тайма встречи на поле развязалась потасовка с участием болельщиков и футболистов. Ультрас "Ниццы" кинули бутылкой в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъяренные фанаты "орлят" вырвались на поле.

"Марсель" отказался выходить на поле для доигровки встречи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...