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Фанатскую трибуну Ниццы закрыли на четыре матча
Все из-за драки
Фанатскую трибуну домашнего стадиона "Ниццы" после драки болельщиков с игроками "Марселя" в матче 3-го тура чемпионата Франции закрыли на четыре матча, сообщает L'Equipe.
Напомним, в середине второго тайма встречи на поле развязалась потасовка с участием болельщиков и футболистов. Ультрас "Ниццы" кинули бутылкой в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъяренные фанаты "орлят" вырвались на поле.
"Марсель" отказался выходить на поле для доигровки встречи.
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