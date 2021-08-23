Фанатскую трибуну Ниццы закрыли на четыре матча

Фанатскую трибуну домашнего стадиона "Ниццы" после драки болельщиков с игроками "Марселя" в матче 3-го тура чемпионата Франции закрыли на четыре матча, сообщает L'Equipe.

Напомним, в середине второго тайма встречи на поле развязалась потасовка с участием болельщиков и футболистов. Ультрас "Ниццы" кинули бутылкой в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъяренные фанаты "орлят" вырвались на поле.

"Марсель" отказался выходить на поле для доигровки встречи.