Франция
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Брат владельца ПСЖ опубликовал Роналду и Месси в футболках парижан
Намечается очередной трансфер
Фото: Juventus.com / Автор: неизвестен
Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца "ПСЖ" Тамима бин Хамад Аль-Тани, опубликовал в своём "твиттере" фото форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболке парижан.
"Может быть?" — подписал фото шейх.
Сообщалось, что "ПСЖ" решил сменить Килиана Мбаппе на Роналду в 2022 году.
Quizás ?— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021
Maybe ?
Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV
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Комментарии (6)
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Algrab (Костопiль)
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Dr. House (Поділля)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
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