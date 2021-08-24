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Брат владельца ПСЖ опубликовал Роналду и Месси в футболках парижан

Франция
(1 голосов)

Намечается очередной трансфер

Брат владельца ПСЖ опубликовал Роналду и Месси в футболках парижан

Фото: Juventus.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца "ПСЖ" Тамима бин Хамад Аль-Тани, опубликовал в своём "твиттере" фото форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболке парижан.

"Может быть?" — подписал фото шейх.

Сообщалось, что "ПСЖ" решил сменить Килиана Мбаппе на Роналду в 2022 году.

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В статье: Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (6)
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Algrab (Костопiль)
24.08.2021 в 22:41
Що ж то буде з барсючками....
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 22:50
З Алєнєм що буде?
Ответить
0
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.08.2021 в 22:38
В одной команді Ней,Рон і Мес--Агонь.
Ответить
+2
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
24.08.2021 в 22:39
Цікаво хто з них пенальті буде пробивати.
Ответить
0
0
Algrab (Костопiль)
24.08.2021 в 22:42
Хто-хто? Серхіо Рамос...
+1
0
Algrab (Костопiль)
24.08.2021 в 22:37
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+1
0


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