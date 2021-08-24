Реал сделал 160-миллионное предложение по Килиану Мбаппе

Мадридский “Реал” предложил 160 миллионов евро за нападающего “Пари Сен-Жермен” Килиана Мбаппе.

“Реал” официально подтвердил информацию о своем предложении испанской газете El País.

Сумму в 160 миллионов евро называют многочисленные источники во Франции, Испании и Англии.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом. Париж сделал 22-летнему форварду шесть предложений о продлении сотрудничества, но Мбаппе дал понять руководству ПСЖ, что он хочет играть в “Реале”, который он называет клубом своей мечты.

Как пишет Goal, переговоры о покупке Мбаппе лично ведет президент “Реала” Флорентино Перес. В Мадриде уверены, что сделку удастся завершить в ближайшие несколько дней.

RMC и Téléfoot указывают, что ПСЖ отверг первое предложение “Реала”. В Мадриде же уверяют, что ответа от парижан пока не было.

Трансфер Мбаппе может стать первым для “Реала” за последние два года. Нынешним летом Мадрид подписал только экс-защитника “Баварии” Давида Алабу в качестве свободного агента, и вернул из аренды в “Тоттенхэме” Гарета Бэйла. В то же время за последние два сезона “Реал” заработал на продажах футболистов 180 млн евро, в частности продав Варана (40 млн евро) и Эдегора (35 млн евро) в межсезонье 2021/22. Также “Реал” отпустил свободным агентом Серхио Рамоса, который был одним из самых высокооплачиваемых игроков в клубе.

Мбаппе перешел в “ПСЖ” из “Монако” в 2017 году за 180 млн евро. Это второй самый дорогой трансфер в истории футбола после перехода Неймара в ПСЖ за 222 млн евро. Третью позицию пока занимает переход Коутиньо в “Барселону” за 145 млн евро.