Спортивный директор ПСЖ: Мы не будем удерживать Мбаппе

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо Араужо сказал, что клуб не станет препятствовать уходу Килиана Мбаппе в "Реал Мадрид", если поступит достойное предложение о трансфере, сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Килиан Мбаппе хочет перейти в "Реал Мадрид", и мы не будем его удерживать. Мы сказали "нет" первому предложению Мадрида, но если наши условия будут выполнены, то посмотрим", — приводит слова Араужо Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "сливочные" сделали первое официальное предложение о трансфере француза, но оно было отклонено. Парижане считают, что 22-летний игрок не станет продлевать истекающий контракт. Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении. По этой причине "ПСЖ" рассмотрит возможность продажи нападающего, если получит предложение около € 200 млн.