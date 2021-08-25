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Официально: Милан подписал форварда Монако
"Монегаски" подходят к игре против "Шахтёра" с ослабленной скамейкой
Фото: twitter.com/acmilan / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Милана" представили нападающего Пьетро Пеллегри из "Монако". 20-летний итальянец вернулся на родину на правах годичной аренды.
Official Statement: Pietro Pellegri ➡ https://t.co/F4ereQFzm1— AC Milan (@acmilan) August 25, 2021
Comunicato Ufficiale: Pietro Pellegri ➡ https://t.co/mna5NzTmAO #NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/fkZUp97er4
Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро, а самая высокая цена на Пеллегри была в 2017 – 8 миллионов.
У Пьетро ещё 2 года по контракту с "Монако".
Это уже второй нападающий, перешедший в "Милан" этим летом. Первым стал Оливье Жиру из "Челси". Сейчас в команде на позиции центрального форварда 4 футболиста.
В прошлом сезоне Пьетро провел за "Монако" 17 игр, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
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