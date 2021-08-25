Официально: Милан подписал форварда Монако

Официальные медиа "Милана" представили нападающего Пьетро Пеллегри из "Монако". 20-летний итальянец вернулся на родину на правах годичной аренды.

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро, а самая высокая цена на Пеллегри была в 2017 – 8 миллионов.

У Пьетро ещё 2 года по контракту с "Монако".

Это уже второй нападающий, перешедший в "Милан" этим летом. Первым стал Оливье Жиру из "Челси". Сейчас в команде на позиции центрального форварда 4 футболиста.

В прошлом сезоне Пьетро провел за "Монако" 17 игр, в которых забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.