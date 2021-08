Роналду не будет в ПСЖ. Шейхи признались, что в нем не заинтересованы

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал комментарий BeIN Sports по поводу возможного подписания Криштиану Роналду из "Ювентуса". "Мы не заинтересованы в его подписании" – сказал он.

#PSG President Nasser #AlKhelaifi to BeINSports: “We are not interested in #CristianoRonaldo ’s signing”. As anticipated yesterday #CR7 and his agent Jorge #Mendes are in advanced talks with #ManchesterCity for a contract until 2023. #transfers #MCFC https://t.co/ongQLcQjia

Также Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Роналду уже согласовал персональный контракт с "Манчестер Сити". Он будет получать 20 миллионов евро и подпишет двухлетний контракт.

Agreement in principle between #CristianoRonaldo and #ManchesterCity for a contract until 2023 (€20M/year). #CR7 wants to leave #Juventus, which ask €29M to sell him o a swap. Jorge Mendes is in talks with #ManCity to prepare the first official bid for Juve. #transfers #MCFC https://t.co/ongQLcQjia