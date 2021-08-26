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Роналду не будет в ПСЖ. Шейхи признались, что в нем не заинтересованы

Франция
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Остаётся только один вариант

Роналду не будет в ПСЖ. Шейхи признались, что в нем не заинтересованы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал комментарий BeIN Sports по поводу возможного подписания Криштиану Роналду из "Ювентуса". "Мы не заинтересованы в его подписании" – сказал он.

Также Николо Скира в своём твиттере сообщил, что Роналду уже согласовал персональный контракт с "Манчестер Сити". Он будет получать 20 миллионов евро и подпишет двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что агент Криштиану, Жорже Мендеш, в четверг встречался с руководством "Ювентуса", чтобы обсудить переход португальца. Туринский клуб рассчитывает продать игрока за 29 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Сити Жорже Мендеш Пари Сен-Жермен (Париж)
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