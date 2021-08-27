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Президент ПСЖ – о позиции по поводу ухода Мбаппе и потенциальном переезде Роналду

Франция
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Трансферные саги под конец окна набирают обороты

Президент ПСЖ – о позиции по поводу ухода Мбаппе и потенциальном переезде Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", также он ответил на вопрос по поводу возможного приобретения у "Ювентуса" португальского форварда Криштиану Роналду. Цитирует босса французского гранда издание Marca.

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"Позиция нашего клуба ясна, ничего не изменилось. Мы не будем менять свои требования по Мбаппе, или повторять их. Леонардо очень четко все прокомментировал, это и есть наши мысли по данному поводу".

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо ранее заявил: "Нам не нравится, как "Реал" ведет себя – это некорректно и даже незаконно. Их предложение меньше, чем "ПСЖ" заплатил за Килиана. Мбаппе хочет уйти. Клуб не будет его удерживать, но это случится на наших условиях".

"Роналду? Мы никогда не собирались подписывать Криштиану".

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В статье: Криштиану Роналду Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Vantala (Kharkiv)
27.08.2021 в 12:00
Смешной чувак. Кого волнует то, что вы вдвое переплатили когда-то. Плюс за год до конца контракта цена в любом случае снижается. То, что мбаппе пообещал не уходить бесплатно то такое. Обидится что не продали и "разрбешает". А потом расскажет, почему он прав и "договаривались не так"
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2021 в 12:29
Здесь нужно понимать одно очень важное обстоятельство. Любой другой клуб, как за соломинку спасительную уцепился бы за эти 170+10 миллионов. Тем более да, вы правы. За год до того факта, что через год это будет "ноль". Но не ПСЖ, у которого деньги появляются, подобно тому, как у вас появляется вода, когда вы открываете у себя кран воды в ванной. У ПСЖ многолетняя цель - победа в Лиге Чемпионов и Мбаппе для них очень важный игрок для достижения этой цели. И, если делать выбор, то руководство ПСЖ скорее готово будет потерять 180 млн, но быть при этом с трофеем ЛЧ. Эта ситуация мне напоминает то, как Марко Ван Бастен переходил из Аякса в Милан. В то время, президент Милана - Берлускони, настойчиво убалтывал руководство Аякса продать Ван Бастена. Но всякий раз получал отказ. По тем временам, сумма трансфера в 3 миллиона долларов была какой-то не реальной, запредельной суммой. И вот, когда Берлускони в очередной раз обратился с просьбой купить Ван Бастена, президент Аякса назвал нереальную по тем временам сумму в 8 млн. долл. И его тактика была понятна, если уж терять своего лучшего игрока, то чтоб не было жаль... И Берлускони выложил эту сумму.. Вот и сейчас... Шейхи ведут себя именно таким образом.
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.08.2021 в 13:05
Тепер все зрозуміло. То виходить що Перес не хоче платити 180 млн, а дає 170 ? А чому ПСЖ не потрібен Роналду? Там на футболках можна відбити трансфер.
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