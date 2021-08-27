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Президент ПСЖ – о позиции по поводу ухода Мбаппе и потенциальном переезде Роналду
Трансферные саги под конец окна набирают обороты
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи высказался о потенциальном переходе нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал", также он ответил на вопрос по поводу возможного приобретения у "Ювентуса" португальского форварда Криштиану Роналду. Цитирует босса французского гранда издание Marca.
"Позиция нашего клуба ясна, ничего не изменилось. Мы не будем менять свои требования по Мбаппе, или повторять их. Леонардо очень четко все прокомментировал, это и есть наши мысли по данному поводу".
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо ранее заявил: "Нам не нравится, как "Реал" ведет себя – это некорректно и даже незаконно. Их предложение меньше, чем "ПСЖ" заплатил за Килиана. Мбаппе хочет уйти. Клуб не будет его удерживать, но это случится на наших условиях".
"Роналду? Мы никогда не собирались подписывать Криштиану".
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