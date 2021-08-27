Президент ПСЖ – о позиции по поводу ухода Мбаппе и потенциальном переезде Роналду

Здесь нужно понимать одно очень важное обстоятельство. Любой другой клуб, как за соломинку спасительную уцепился бы за эти 170+10 миллионов. Тем более да, вы правы. За год до того факта, что через год это будет "ноль". Но не ПСЖ, у которого деньги появляются, подобно тому, как у вас появляется вода, когда вы открываете у себя кран воды в ванной. У ПСЖ многолетняя цель - победа в Лиге Чемпионов и Мбаппе для них очень важный игрок для достижения этой цели. И, если делать выбор, то руководство ПСЖ скорее готово будет потерять 180 млн, но быть при этом с трофеем ЛЧ. Эта ситуация мне напоминает то, как Марко Ван Бастен переходил из Аякса в Милан. В то время, президент Милана - Берлускони, настойчиво убалтывал руководство Аякса продать Ван Бастена. Но всякий раз получал отказ. По тем временам, сумма трансфера в 3 миллиона долларов была какой-то не реальной, запредельной суммой. И вот, когда Берлускони в очередной раз обратился с просьбой купить Ван Бастена, президент Аякса назвал нереальную по тем временам сумму в 8 млн. долл. И его тактика была понятна, если уж терять своего лучшего игрока, то чтоб не было жаль... И Берлускони выложил эту сумму.. Вот и сейчас... Шейхи ведут себя именно таким образом.