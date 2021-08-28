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Лига 1. Нант – Лион 0:1. Первая победа Петера Боса

Франция
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(1 голосов)

Долгожданные три очка "ткачей"

Лига 1. Нант – Лион 0:1. Первая победа Петера Боса

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, 4-й тур

Нант, "Божуар"

"Нант" – "Лион" 0:1

Гол: Дембеле (35)

"Нант": Ляфон – Фабио (Траоре, 81), Паллуа, Кастеллетто, Аппиа (Коршья, 40) – Чиривелья, Жиротто (Мутуссами, 69) – Симон, Блас, Букари – Коко (Коло Муани, 82)

"Лион": Лопеш – Эмерсон, Диоманде, Да Силва, Дюбуа – Какре (Энрике, 46), Гимараеш – Экамби (Слимани, 74), Ауар, Пакета – Дембеле (Денайер, 82)

Предупреждения: Фабио (7), Коло Муани (90+4) – Да Силва (43)

Удаление: Да Силва (78, вторая жёлтая)

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