Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Нант – Лион 0:1. Первая победа Петера Боса
Долгожданные три очка "ткачей"
Фото: Faisal HQ
Лига 1, 4-й тур
Нант, "Божуар"
"Нант" – "Лион" 0:1
Гол: Дембеле (35)
"Нант": Ляфон – Фабио (Траоре, 81), Паллуа, Кастеллетто, Аппиа (Коршья, 40) – Чиривелья, Жиротто (Мутуссами, 69) – Симон, Блас, Букари – Коко (Коло Муани, 82)
"Лион": Лопеш – Эмерсон, Диоманде, Да Силва, Дюбуа – Какре (Энрике, 46), Гимараеш – Экамби (Слимани, 74), Ауар, Пакета – Дембеле (Денайер, 82)
Предупреждения: Фабио (7), Коло Муани (90+4) – Да Силва (43)
Удаление: Да Силва (78, вторая жёлтая)
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия опережает Днепр-1, Черноморец находится возле зоны вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Наполи с Лестером, Рапид для Ярмоленко. Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы
- Брат владельца ПСЖ опубликовал Роналду и Месси в футболках парижан
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...