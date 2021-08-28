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Лига 1. Ницца – Бордо 4:0. Эффект Галтье
"Орлята" продолжают впечатлять
Фото: Faisal HQ
Лига 1, 4-й тур
Ницца, "Альянц Ривьера"
"Ницца" – "Бордо" 4:0
Голы: Клюйверт (7), Гуири (33, 42, пен), Тюрам (85)
"Ницца": Бенитес – Бар, Данте, Тодибо, Лотомба (Данилюк, 77) – Клюйверт (Стенгс, 36, Да Кунья, 77), Лемина, Росарио, Будауи (Тюрам, 84) – Гуири (Камара, 84), Ндойе
"Бордо": Костиль – Менса, Мангас, Косельни, Кватенг, Уден (Зеркане, 70) – Франсержио, Сиссоко (Пембеле, 46), Отавио – Хван, Мара (Адли, 69)
Предупреждения: Будауи (45), Лотомба (68) – Косельни (41), Кватенг (58)
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