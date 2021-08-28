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Мбаппе, Месси и Неймар поедут на матч с Реймсом

Франция
(3 голосов)

Но пока неясно, кто попадет в старт

Мбаппе, Месси и Неймар поедут на матч с Реймсом

Фото: twitter.com/PSG_inside / Автор: неизвестен

Новина українською

L`Equipe взял комментарий у главного тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино, в котором аргентинский коуч заявил, что все трое – Мбаппе, Месси и Неймар попадут в заявку на матч с "Реймсом".

"Мы еще не объявили заявку. Будем анализировать. Они обязательно попадут в заявку, но мы не знаем, начнут ли они матч", – ответил главный тренер на вопрос журналистов.

Месси может дебютировать за "ПСЖ" в предстоящем матче. Неймар также ещё ни разу не появлялся на поле в этом сезоне.

Напомним, что "ПСЖ" получил официальное предложение по Мбаппе от "Реала". Сегодня мадридский клуб поставил парижанам ультиматум: если они не ответят на предложение до 29 августа, испанцы выйдут из переговоров.

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В статье: Лионель Месси Неймар Реал (Мадрид) Реймс (Франция) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
28.08.2021 в 22:11
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0
-9
Мироненко (Полтава)
28.08.2021 в 21:36
Столиця Шампусіка! Там і обмиють! І ножки Мессі...
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
28.08.2021 в 21:19
Это шоу где-то можно увидеть?
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
28.08.2021 в 21:03
Вот и хорошо. Они еще и перегрызутся, все ведь эвезды ()
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+1
-12
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.08.2021 в 21:33
І що далі?
Ответить
0
-12


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