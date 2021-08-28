Мбаппе, Месси и Неймар поедут на матч с Реймсом

L`Equipe взял комментарий у главного тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино, в котором аргентинский коуч заявил, что все трое – Мбаппе, Месси и Неймар попадут в заявку на матч с "Реймсом".

"Мы еще не объявили заявку. Будем анализировать. Они обязательно попадут в заявку, но мы не знаем, начнут ли они матч", – ответил главный тренер на вопрос журналистов.

Месси может дебютировать за "ПСЖ" в предстоящем матче. Неймар также ещё ни разу не появлялся на поле в этом сезоне.

Напомним, что "ПСЖ" получил официальное предложение по Мбаппе от "Реала". Сегодня мадридский клуб поставил парижанам ультиматум: если они не ответят на предложение до 29 августа, испанцы выйдут из переговоров.