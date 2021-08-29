Лига 1, 4-й тур

29 августа. Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Пари Сен-Жермен" 21:45

Трансляция – Megogo

"Реймс"

"Реймс" начал сезон максимально миролюбиво – три ничьи в первых трёх турах. С "Ниццей" (0:0) и "Монпелье" (3:3) повезло взять по пункту, ведь соперники всё же выглядели предпочтительнее. Зато против "Меца" (1:1) коллектив Оскара Гарсии уже сам мог забирать победу, правда сделать этого не сумел. Добавляем два поражения в двух последних спаррингах перед сезоном, и задаёмся вопросами о готовности команды к старту кампании.

"Реймс" пока очень плохо защищается на стандартах и в целом очень слабо проводит первые половины встреч. Около 40 процентов допущенной остроты у своих ворот пришла со стандартов, включая два пропущенных гола с угловых. Также "Реймс" долго входит в игру, и пропустил всё те же два в первые 15 минут, заметно упрощая жизнь сопернику уже с начала игры. С ПСЖ себе такого позволять нельзя.

"Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" шокировал весь футбольный мир как переходом Лионеля Месси, так и трансферной кампанией в целом. Серхио Рамос, Джиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и Джини Вейналдум. Пока дебютировали лишь последние двое, и оба недурно адаптировались к команде за столь короткий срок. Но все они, похоже, уйдут на второй план, ведь на выходных Лео наконец должен сыграть первую игру в футболке ПСЖ. Кроме аргентинского гения в состав вернулся Неймар, также Мбаппе всё ещё остаётся в команде, и вероятно сыграет на "Огюст Делон", несмотря на маниакальный интерес от Флорентино Переса.

В отсутствие латинских суперзвёзд на старте сезона важную роль в ПСЖ играет Андер Эррера. Баск неожиданно взял на себя работу диспетчера и неплохо справляется. На счету Эрреры 2 результативные передачи и гол в 3 играх. Идентичные цифры и у Мбаппе, но от Килиана мы к такому привыкли. Смущает лишь оборона. 6 пропущенных в 4 матчах сезона, в том числе по два от "Бреста" (4:2) и "Страсбура" (4:2) – не лучший показатель.

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Статистика и факты

ПСЖ выиграл 9 из 10 последних выездных игр Лиги 1

"Реймс" сыграл вничью трижды кряду в Лиге 1

ПСЖ забивал минимум дважды в 9 из 1- последних игр чемпионата

ПСЖ пропустил в каждом из 4 матчей сезона

ПСЖ обыграл "Реймс" всухую в трёх последних встречах

Личные встречи

Соперники встречались 25 раз. У ПСЖ 12 побед, у "Реймса" – 7. Ещё 6 раз была зафиксирована ничья. Общая разница мячей – 50:39. В последних 4 матчах ПСЖ и "Реймс" выдали по серии в две победы.

Ориентировочные составы

"Реймс": Райкович – Гравийон, Фас, Абдельхамид – Фоке, Мунеци, Кассана, Конан – Шавалерен, Мбуку, Кафаро

ПСЖ: Навас – Хакими, Керер, Кимпембе, Диалло – Вейналдум, Эррера, Дракслер – Месси, Икарди, Мбаппе

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на игру "Реймс" – ПСЖ от UA-Футбол

Легкая победа ПСЖ. Месси должен воодушевить команду на разгром. Хотя проблемы Парижа в защите никуда не делись, так что счёт 1:4 выглядит вполне реалистично.