"Реймс" начал сезон максимально миролюбиво – три ничьи в первых трёх турах. С "Ниццей" (0:0) и "Монпелье" (3:3) повезло взять по пункту, ведь соперники всё же выглядели предпочтительнее. Зато против "Меца" (1:1) коллектив Оскара Гарсии уже сам мог забирать победу, правда сделать этого не сумел. Добавляем два поражения в двух последних спаррингах перед сезоном, и задаёмся вопросами о готовности команды к старту кампании.
"Реймс" пока очень плохо защищается на стандартах и в целом очень слабо проводит первые половины встреч. Около 40 процентов допущенной остроты у своих ворот пришла со стандартов, включая два пропущенных гола с угловых. Также "Реймс" долго входит в игру, и пропустил всё те же два в первые 15 минут, заметно упрощая жизнь сопернику уже с начала игры. С ПСЖ себе такого позволять нельзя.
"Пари Сен-Жермен"
"Пари Сен-Жермен" шокировал весь футбольный мир как переходом Лионеля Месси, так и трансферной кампанией в целом. Серхио Рамос, Джиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и Джини Вейналдум. Пока дебютировали лишь последние двое, и оба недурно адаптировались к команде за столь короткий срок. Но все они, похоже, уйдут на второй план, ведь на выходных Лео наконец должен сыграть первую игру в футболке ПСЖ. Кроме аргентинского гения в состав вернулся Неймар, также Мбаппе всё ещё остаётся в команде, и вероятно сыграет на "Огюст Делон", несмотря на маниакальный интерес от Флорентино Переса.
В отсутствие латинских суперзвёзд на старте сезона важную роль в ПСЖ играет Андер Эррера. Баск неожиданно взял на себя работу диспетчера и неплохо справляется. На счету Эрреры 2 результативные передачи и гол в 3 играх. Идентичные цифры и у Мбаппе, но от Килиана мы к такому привыкли. Смущает лишь оборона. 6 пропущенных в 4 матчах сезона, в том числе по два от "Бреста" (4:2) и "Страсбура" (4:2) – не лучший показатель.