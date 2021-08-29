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Гимн летним трансферам. Марсель - Сент-Этьен 3:1. Видео голов и обзор матча

Франция
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Эффектная победа провансальцев

Гимн летним трансферам. Марсель - Сент-Этьен 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/OM_Officiel/ автор неизвестен

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Команда Хорхе Сампаоли красиво разобралась на "Велодроме" с "Сент-Этьеном", дожав соперника во второй половине встречи.

Что любопытно: все три гола за южан забили летние новички - Матео Гендузи, Жерсон и Ченгиз Ундер. Президента Пабло Лонгорию можно только поздравить - провернуть такие сделки в условиях тотального безденежья было безумно круто.

4-й тур. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Сент-Этьен" - 3:1

Голы: Гендузи, 23, Жерсон, 51, Ундер, 68 - Колодзейчак, 32

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В статье: Марсель Сент-Этьен
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