Гимн летним трансферам. Марсель - Сент-Этьен 3:1. Видео голов и обзор матча

Команда Хорхе Сампаоли красиво разобралась на "Велодроме" с "Сент-Этьеном", дожав соперника во второй половине встречи.

Что любопытно: все три гола за южан забили летние новички - Матео Гендузи, Жерсон и Ченгиз Ундер. Президента Пабло Лонгорию можно только поздравить - провернуть такие сделки в условиях тотального безденежья было безумно круто.

4-й тур. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Сент-Этьен" - 3:1

Голы: Гендузи, 23, Жерсон, 51, Ундер, 68 - Колодзейчак, 32