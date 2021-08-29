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Труа – Монако 1:2. Долгожданная победа красно-белых

Франция
(1 голосов)

Диоп принёс результат

Труа – Монако 1:2. Долгожданная победа красно-белых

Фото: AFP

Новина українською

Лига 1, 4-й тур

Труа, "Стад де л’Об"

"Труа" – "Монако" 1:2

Голы: Агилар (51, автогол) – Диоп (40, 58)


"Труа": Галлон – Сальмье, Жиродон, эль-Хаджам (Азамум, 71) – Бьянкон (Лумека, 78), Тардье, Куаме, Рипар – Балде (Домингес, 78), Шамбос (Каборе, 55) – Тузгар

"Монако": Нюбель – Энрике, Бадиашиле (Матсима, 76), Марипан (Дисаси, 66), Агилар – Тчуамени, Фофана – Диоп (Якобс, 87), Лукас (Изидор, 65), Желсон (Матазо, 87) – Бен Йеддер

Предупреждения: эль-Хаджам (68) – Марипан (28), Тчуамени (48)

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В статье: Труа (Франция) Монако
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