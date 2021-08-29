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Лига 1. Анже продолжает удивлять, боевая ничья Ланса и Лорьяна

Франция
(1 голосов)

Лига 1. Анже продолжает удивлять, боевая ничья Ланса и Лорьяна

Лига 1. Анже продолжает удивлять, боевая ничья Ланса и Лорьяна

Фото: Angers SCO

Новина українською

чЛига 1, 4-й тур

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Ренн" 2:0

Голы: Буфаль (57), Чо (88)

Удаление: Баде (43, "Ренн")

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" – "Брест" 3:1

Голы: Прчич (24), Дюверн (42, автогол), Томассон (84) – Кардона (26)

Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Лорьян" 2:2

Голы: Клаус (24), Фофана (70) – Лорьянте (27), Монкондюи (35)

Клермон, "Габриэль-Монтье"

"Клермон" – "Мец" 2:2

Голы: Ниакате (35, автогол), Рашани (58) – Ньян (10, пен), Демас (29, автогол)

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