Франция
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Лига 1. Анже продолжает удивлять, боевая ничья Ланса и Лорьяна
Лига 1. Анже продолжает удивлять, боевая ничья Ланса и Лорьяна
Фото: Angers SCO
чЛига 1, 4-й тур
Анже, "Стад Жан Буин"
"Анже" – "Ренн" 2:0
Голы: Буфаль (57), Чо (88)
Удаление: Баде (43, "Ренн")
Страсбур, "Стад де ла Мено"
"Страсбур" – "Брест" 3:1
Голы: Прчич (24), Дюверн (42, автогол), Томассон (84) – Кардона (26)
Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "Лорьян" 2:2
Голы: Клаус (24), Фофана (70) – Лорьянте (27), Монкондюи (35)
Клермон, "Габриэль-Монтье"
"Клермон" – "Мец" 2:2
Голы: Ниакате (35, автогол), Рашани (58) – Ньян (10, пен), Демас (29, автогол)
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